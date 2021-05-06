EBRU GÜNDEŞ HABERLERİ

Ebru Gündeş - 20.03.2021

Alara Kuru, "15 yıllık birikimimi bir günde ortaya çıkarmaya karar verdim, destekçilerim Wilma Elles'e ve Burak Bozdağ'a teşekkür ederim. Pandemi boyunca evde çok sıkıldım, sonra bunu profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Örnek aldığım tek bir kadın var, oda Ebru Gündeş" dedi.