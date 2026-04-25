Haberler

Yılmaz Morgül ünlü isimleri topa tuttu, bir tek Yıldız Tilbe'yi övdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katıldığı bir programda iç dünyasını açan Yılmaz Morgül, Yıldız Tilbe’ye duyduğu büyük sevgiyi "gerçek bir ozan ve yoldaş" vurgusuyla anlatırken, ünlü sanatçıyla evlenmek isteyeceğine dair yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Morgül'ün Hülya Avşar, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş ile ilgili söyledikleri de ses getirdi.

  • Yılmaz Morgül, Katarsis programında Yıldız Tilbe'ye hayranlığını dile getirerek onunla evlenmek istediğini söyledi.
  • Morgül, Hülya Avşar'ı Türk Sanat Müziği okuma konusunda eleştirdi ve Ebru Gündeş'in kendisinden önce şöhret olduğunu ancak gazinoda çalışmadığını belirtti.
  • Morgül, Bülent Ersoy'un kompleksli olduğunu ve mal varlığıyla ilgili yalan söylediğini iddia etti.

Marjinal çıkışları ve renkli kişiliğiyle sık sık gündeme gelen Yılmaz Morgül, katıldığı Katarsis programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Morgül, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’ye olan hayranlığını dile getirdi.

“20’Lİ YAŞLARIMDA OLSAM EVLENİRDİM”

Programda samimi ifadeler kullanan Morgül, “20’li yaşlarımda olsam Yıldız Tilbe ile evlenirdim” diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Ünlü isim, Tilbe’ye duyduğu sevgiyi açıkça ifade etti.

“BANA YOLDAŞLIK YAPMASINI İSTERDİM”

Morgül, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Onun hayatımda olmasını, bana yoldaşlık yapmasını çok isterdim. Onu deli gibi seviyorum.”

“GERÇEK BİR SANATKAR”

Yıldız Tilbe’ye övgülerde bulunan Morgül, sanatçıyı “gerçek bir anne, gerçek bir ozan ve gerçek bir sanatkar” sözleriyle tanımladı.

HÜLYA AVŞAR'A SERT SÖZLER 

Hülya Avşar’ı de es geçmeyen Morgül, güzel şarkıcı hakkında, “ Hülya Avşar benim karşımda Türk Sanat Müziği okumaya çalışıyor. Pardon? Hanımefendi sizin eğitiminiz nedir? Senin ne haddine Yılmaz Morgül’ün karşısında Türk musikisi okuyabilmek. Sen git üç maymunu oyna.” dedi. 

Ebru Gündeş hakkında ise “Ebru Gündeş, benden 3 yıl önce şöhret olmuştu ama benden önce hiç gazinoda çalışmamıştı.” ifadelerini kullandı.

Morgül, Türk müziğinin divası Bülent Ersoy hakkında da çok tartışılacak sözlere imza attı. "Bülent Ersoy'da çok büyük bir kompleks var. '25 tane dairem, süper lüks villalarım var' diyor, yalan! Erenköy'de normal bir apartman dairesinde yaşıyor." diyen Morgül magazin dünyasını alt üst etti. 

Elif Yeşil
Haberler.com
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Netanyahu'dan Lübnan'a 'şiddetli saldırı' emri

Kana doymuyor! Netanyahu ateşkesi silip atacak emri verdi

Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz gelişme

Derbi öncesi sürpriz gelişme
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi