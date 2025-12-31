O Ses Türkiye Yılbaşı programı jüri üyeleri kimler 2026 Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk neden yok?

TV8'in geleneksel hale gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2026 programının jüri kadrosu ve konuk listesi netlik kazandı. 31 Aralık akşamı Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelecek olan özel bölümde, birbirinden ünlü isimler sahne performanslarıyla izleyicilere eğlence dolu bir gece yaşatacak. Programda hangi ünlülerin yer alacağı kadar, önceki yılların sevilen jüri üyeleri Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk'ün bu yıl neden yer almadığı da merak konusu oldu.

O SES TÜRKİYE 2026 JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye'nin 2026 sezonunda jüri koltuğunda dikkat çeken bir kadro yer alıyor. Programın sevilen ve artık klasikleşmiş jüri üyeleri Hadise ile Murat Boz bu yıl da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonda jüri ekibine iki farklı isim dahil ediliyor. Oyunculuğu ve senaristliğiyle tanınan Gupse Özay ile geçtiğimiz sezon yarışmacı olarak sahne alan oyuncu Giray Altınok, O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri arasında bulunuyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI BÖLÜMÜNDE KİM HANGİ ŞARKIYI SÖYLEYECEK?

Yılbaşı özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler ve seslendirecekleri şarkılar büyük ölçüde netleşti. İzleyicileri müzik dolu bir gece beklerken, birbirinden farklı performanslar ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. İşte yılbaşı akşamında seslendirilmesi planlanan şarkılardan bazıları:

• Cihan Ünal – New York New York

• Pelin Akil – Ya Sonra

• Rabia Soytürk – Aldatıldık

• Serra Arıtürk – Melankoli

• Burak Yörük – Yarim Yarim

• Feyza Civelek – Kızılcıklar Oldu Mu?

• Ava Yaman – O Benim Dünyam / I Need A Hero

• Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat – Palavra Palavra (Düet)

• Emir & Ceren Benderlioğlu – Her Şeyi Yak (Düet)

• Toprak Razgatlıoğlu – Çatma Yarım

• Mahsun Karaca – Sürpriz performans

O SES TÜRKİYE 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Program, yeni yıla eğlence ve müzikle girmek isteyenler için yine yılbaşı gecesinin en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİSİ

Yılbaşı gecesine özel hazırlanan bölümde jüri koltuklarında Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay yer alacak. Özel performanslar, sürpriz düetler ve renkli anlar ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

EBRU GÜNDEŞ, BEYAZIT ÖZTÜRK NEDEN YOK?

Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk'ün neden jüri olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.