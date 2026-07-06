Ebru Gündeş kimdir? Ebru Gündeş kaç yaşında, nereli?

Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden Ebru Gündeş, yıllardır seslendirdiği hit şarkılar ve sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan sanatçının yaşam öyküsü de merak konusu oldu. Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik kariyerine nasıl başladı? İşte başarılı sanatçı hakkında merak edilen tüm detaylar...

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk şarkıcı, oyuncu ve televizyon programı sunucusudur. Aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu olan Gündeş, güçlü sesi ve yorumuyla Türk arabesk ve fantezi müziğinin en önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

EBRU GÜNDEŞ KAÇ YAŞINDA?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

EBRU GÜNDEŞ NERELİ?

Ebru Gündeş, İstanbul doğumludur. Ailesi ise Gaziantep kökenlidir.

EBRU GÜNDEŞ'İN KARİYERİ

Ebru Gündeş, müzik kariyerine 1990'lı yılların başında adım attı. 1993 yılında çıkardığı ilk albümü Tanrı Misafiri ile büyük çıkış yakalayan sanatçı, kısa sürede Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca Tatlı Bela, Ben Daha Büyümedim, Ahdım Olsun, Şahane, Beyaz ve 10 Muhteşem Yıl Box Set gibi çok sayıda albüme imza attı.

Sanatçı, yalnızca müzik kariyeriyle değil, televizyon projeleriyle de geniş kitlelere ulaştı. Uzun yıllar boyunca farklı sezonlarda O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Ayrıca çeşitli televizyon dizileri ve programlarında da yer aldı.

Güçlü vokali, sahne performansı ve yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeriyle Ebru Gündeş, Türk müzik dünyasının en önemli kadın sanatçıları arasında gösterilmektedir.