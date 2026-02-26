Ebru Gündeş 'Yar Çağırsan Gelmem mi' sözleri ne, şarkıyı kiminle söylüyor?

Ebru Gündeş'in son dönemde en çok aratılan şarkılarından biri olan "Yar Çağırsan Gelmem mi", hem sözleri hem de düet sürpriziyle sosyal medyada konuşuluyor. Müzikseverler, şarkının hikâyesini ve kimlerle seslendirildiğini öğrenmek isterken, güçlü vokallerin buluşması parçayı kısa sürede trendler arasına taşıdı.

EBRU GÜNDEŞ "YAR ÇAĞIRSAN GELMEM Mİ" SÖZLERİ

Ah yar çağırsan gelmem mi

Bu şehri ateşlere vermem mi

Bi yanım hasret, bi yanım sevda

Değer mi, değer sana

Türkçe — Duygusal Bölüm

Söndürün kalbimi,

Gidiyor gönlümün efendisi,

Durdurun, onsuz olamam artık…

Çift Dilli Duygu

Bi yanım hasret, bi yanım sevda,

Değer mi, değer sana…

EBRU GÜNDEŞ "YAR ÇAĞIRSAN GELMEM Mİ" SÖZLERİ NEDEN GÜNDEMDE?

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Arap dünyasının efsane ismi Assala Nasri ile seslendirdiği Aktar ile hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da büyük yankı uyandırdı. Şarkıda geçen "Ah yar çağırsan gelmem mi, bu şehri ateşlere vermem mi?" dizeleri, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve binlerce kez aratıldı.

AKTAR ŞARKISI KİMLERE AİT?

"Aktar"ın sözleri Arapça bölümde Muhammed Refaai, Türkçe bölümde ise Şebnem Sungur imzası taşıyor. Şarkı, Rotana Music etiketiyle yayımlandı ve ilk kez Riyad Mevsimi sahnesinde canlı olarak seslendirildi. Bu özel performans, parçanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.