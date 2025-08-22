Olay iddia: Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Şarkıcı Ebru Gündeş'in 2023 yılında evlendiği eşi Murat Özdemir, İstanbul Acarkent'te bulunan villasında gözaltına alındığı iddia edildi.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

EVİNDE GÖZALTI İŞLEMİ YAPILDI

Aynı soruşturma kapsamında dikkat çeken bir isim daha gözaltına alındı. Sanatçı Ebru Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşi, iş insanı Murat Özdemir, dün villasında gözaltına alındı. Özdemir'in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla yakalandığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Murat Özdemir'in örgüt liderinden aldığı talimatla bazı organize sanayi bölgelerine baskı uyguladığı ve bu yolla örgüt adına hareket ettiği öne sürüldü. Gözaltına alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi.