Murat Özdemir kimdir? Murat Özdemir kaç yaşında, nereli?

İş dünyasında tanınan bir isim olan Murat Özdemir, hem Türkiye'de hem de yurt dışında aktif olarak faaliyet gösteriyor. Eğitim hayatı, kariyeri ve özel yaşamıyla dikkat çeken Özdemir hakkında pek çok detay araştırılıyor. Peki, Murat Özdemir kimdir, mesleği ne, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte tüm merak edilenler…

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, Türk iş dünyasında öne çıkan isimlerden biridir. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Özdemir, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı. Mezuniyetinin ardından aile şirketinde iş hayatına atıldı ve kısa sürede yönetici konumuna yükseldi.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketindeki çalışmalarının yanı sıra, Dubai merkezli bir yazılım ve savunma sanayi şirketinde de yöneticilik yapmaktadır.

EVİNDE GÖZALTI İŞLEMİ YAPILDI

Aynı soruşturma kapsamında dikkat çeken bir isim daha gözaltına alındı. Sanatçı Ebru Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşi, iş insanı Murat Özdemir, dün villasında gözaltına alındı. Özdemir'in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla yakalandığı öğrenildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Murat Özdemir'in örgüt liderinden aldığı talimatla bazı organize sanayi bölgelerine baskı uyguladığı ve bu yolla örgüt adına hareket ettiği öne sürüldü. Gözaltına alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi.

Ebru Gündeş'in özel hayatı daha önce de benzer yasal süreçlerle gündeme gelmişti. Gündeş'in eski eşi iş insanı Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.