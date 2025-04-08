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Ebru Gündeş'in kızını görenler "Aynı Reza Zarrab" demekten kendini alamadı

Ebru Gündeş'in kızını görenler
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in gözlerden uzak tuttuğu 14 yaşındaki kızı Alara yıllar sonra sonra ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde hayranı olduğu Suriyeli şarkıcı Assala ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ve eşi Murat Özdemir de eşlik etti.

BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl 4. evliliğini 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile gerçekleştiren Ebru Gündeş'in 14 yaşındaki kızını görenler "Aynı babası Reza Zarrab" demekten kendini alamadı.

İşte Ebru Gündeş ve kızı;

Ebru Gündeş'in kızını görenler 'Aynı Reza Zarrab' demekten kendini alamadı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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