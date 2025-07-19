Magazin Bahane'de Hadise'nin şovları gündemde: Türkiye'de sahneye çıktığından beri her hareketi olay

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında bu hafta Hadise'nin sahne performansları ve gündeme gelen özel hayatı masaya yatırıldı. Erotizm içerikli sahne şovlarından Ebru Gündeş sessizliğine, Jennifer Lopez etkisinden Sinan Akçıl takıntısına kadar sanatçının gündemi geniş şekilde değerlendirildi.

"TÜRKİYE'DE SAHNEYE ÇIKTIĞINDAN BERİ HER HAREKETİ OLAY"

Hakan Solaker, Hadise'nin Türkiye'de kariyerine başladığından beri özel hayatı ve sahne tarzıyla gündemden düşmediğini belirtti. "Belçika'dan Türkiye'ye geldiğinden beri yasak aşkı, evliliği ve sahneleriyle her şeyi bir Hadise" dedi.

"JENNIFER LOPEZ TAKINTISI VAR"

Solaker, Hadise'nin kıyafetlerinden sahne şovlarına kadar Jennifer Lopez etkisini yoğun hissettirdiğini vurgulayarak, "Hadise'de bir Jennifer Lopez takıntısı var. Kıyafetleri, şovları ve tarzı J-Lo'yu andırıyor" ifadelerini kullandı. "Eğer bana 'Lopez'i örnek alıyorum' dese bunu çok doğru bulurum" diyerek sanatçının çıkışını savundu.

"EBRU GÜNDEŞ'İN SESSİZLİĞİ HADİSE'Yİ EZİYOR"

Gökay Kalaycıoğlu ise Ebru Gündeş ile yaşanan polemiğe dikkat çekti. "Ebru Gündeş konusunda kendini savunamaması bende hayal kırıklığı yarattı, küstüm" diyen Kalaycıoğlu, "Hadise, Ebru Gündeş'in sessizliği altında her gün eziliyor" ifadeleriyle sanatçının savunmasız kaldığını belirtti.

"SİNAN AKÇIL'IN HADİSE'YE TAKINTISI BİTMİYOR"

Programda Sinan Akçıl konusu da gündeme geldi. Hakan Solaker, "Sinan Akçıl'ın Hadise'ye karşı bitmeyen bir takıntısı var" sözleriyle yorumunu paylaşırken, Gökay Kalaycıoğlu, "Hadise'nin cevapsız iddiaları, kanıtlanamayan ithamları ve ayıpları var" diyerek eleştirisini sürdürdü.