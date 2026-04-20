Ebru Gündeş estetik mi yaptırdı, yüzüne ne yaptırdı? Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sahnedeki son görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Ebru Gündeş, bu kez şarkılarından çok yüzündeki değişimle konuşuluyor. Konser sırasında yaptığı açıklamalar sonrası “estetik mi yaptırdı, yüzüne ne yaptırdı?” soruları peş peşe gelirken, ünlü sanatçının son hali büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

Ebru Gündeş ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Evet, Ebru Gündeş yaptığı açıklamada estetik operasyon geçirdiğini bizzat dile getirdi. Ünlü sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını söyledi ve bu değişimi ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

EBRU GÜNDEŞ YÜZÜNE NE YAPTIRDI?

Ebru Gündeş, yüzüne “yarım yüz gerdirme” işlemi yaptırdığını açıkladı. Bu estetik müdahale sonrası sahnede “10 yaş gençleşmiş miyim?” diyerek izleyicilerin görüşünü de sordu.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Ebru Gündeş, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan şarkıcı, sunucu ve oyuncudur. 1990’lı yıllardan itibaren çıkardığı albümler, sahne performansları ve televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Aynı zamanda çeşitli yarışma programlarında jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasında da aktif rol almıştır.

EBRU GÜNDEŞ KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1974 doğumlu olan Ebru Gündeş, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

EBRU GÜNDEŞ NERELİ?

İstanbul’un Fatih ilçesinde doğmuştur. Ailesi aslen Gazianteplidir.

EBRU GÜNDEŞ’İN KARİYERİ

Ebru Gündeş’in kariyeri 1993 yılında çıkardığı “Tanrı Misafiri” albümüyle başlamış ve bu albüm büyük satış başarısı yakalamıştır. Ardından “Tatlı Bela”, “Ben Daha Büyümedim” ve “Kurtlar Sofrası” gibi albümlerle müzik dünyasında güçlü bir yer edinmiştir.

1990’lı yıllarda kazandığı ödüllerle dikkat çeken sanatçı, Türk sanat müziği alanında önemli başarılara imza atmıştır. Aynı zamanda televizyon dizilerinde rol almış, yarışma programlarında jüri üyeliği yapmıştır. Uzun yıllardır müzik ve televizyon dünyasında aktif olan Gündeş, güçlü sesi ve sahne performansıyla kariyerini sürdürmektedir.