Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı

Demet Akalın, Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, İran asıllı iş insanı Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıdan iddialara yalanlama geldi.

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021'de bitiren Reza Zarrab'ın, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi. Üç gün sürecek olan 150 kişilik düğün için Demet Akalın'ın da Miami'ye gittiği iddia edilmişti. Ünlü popçu iddiaları yalanladı.

Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddia edilen Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben arkadaşlarımla rutin Miami tatilindeyim düğünde falan değildim! Aa çıldırmış gibi haber yapmayın ama artık yeter!"

Demet Akalın, Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı

Demet Akalın'ın, Zarrab'ın eski eşi Ebru Gündeş'in çok yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

Demet Akalın, Reza Zarrab'ın düğününe katıldığı iddialarına sert çıktı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
img

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
img

Galatasaray'dan bu hakemler için olay açıklama!
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Aydemir:

hani ceza evindeydi bu lavuk noldu halk bank davası bizim kilolar altınlar buhar oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Ne güzel işte kuştepeli abam,orda oldugunu göztermek icin fırsat dogurdular..Bi türlü alisamadin şu sosyeteye çingene gacı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının ilk 11'leri
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.