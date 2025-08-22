Ebru Gündeş'in Eşi Murat Özdemir Gözaltına Alındı

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi olan iş insanı Murat Özdemir, 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi, iş insanı Murat Özdemir 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, adliyeye sevk edildi.

Murat Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 'suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi.

