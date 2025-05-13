Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

Sanatçı Ebru Gündeş'in Avrupa Müzik ve Bonus Müzik şirketlerine karşı açtığı telif davasında karar çıktı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, iki müzik şirketinin Gündeş'e ait 28 eseri izinsiz dijital mecralarda kullandığına hükmederek, bu eylemin durdurulmasına karar verdi. Gündeş, "Şahane" ve "10 Muhteşem Yıl Box Set CD8" albümlerinde yer alan eserlerinin izinsiz kullanıldığını öne sürerek iki yıl önce dava açmıştı. Sanatçının avukatı Ergin Akçay tarafından sunulan dilekçede, davalı şirketlerin söz konusu albümler üzerinde hiçbir hak sahibi olmadığı, buna rağmen eserlerin dijital platformlarda kullanıldığı belirtilmişti.

Hürriyet'in haberine göre, dilekçede ayrıca, bu durumun sanatçının mali ve manevi haklarını ihlal ettiği, telafisi imkânsız zararlar doğurduğu vurgulanmıştı. Gündeş, davada eserlerin izinsiz kullanımının engellenmesini ve dijital ortamlardan kaldırılmasını talep etmişti. İki yıl süren yargılamanın ardından mahkeme, Ebru Gündeş'in taleplerini kabul etti. Kararda, Avrupa Müzik ve Bonus Müzik'in Gündeş'e ait 28 eseri haksız şekilde dijital ortamlarda kullandığı ve bu eylemin durdurulması gerektiği belirtildi. Mahkeme, her iki şirkete ait dijital mecralarda söz konusu eserlerin kullanımını ve umuma iletimini yasakladı. Karar, dijital müzik piyasasında telif haklarına yönelik denetim ve yaptırımların önemini bir kez daha gündeme getirirken, müzik sektöründe emsal oluşturabilecek nitelikte değerlendirildi.