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Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

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Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu
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Ebru Gündeş, geçirdiği yarım yüz gerdirme operasyonunun ardından yeni fotoğraflarını paylaştı. Estetik işlemler için milyonlarca lira harcadığı iddia edilen ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.

  • Ebru Gündeş, yüzüne yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı.
  • Gündeş'in bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığı iddia edildi.
  • 51 yaşındaki Gündeş, operasyon sonrası yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve görünümündeki değişim sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda yüzüne yarım yüz gerdirme işlemi yaptırdığını açıklayan Gündeş, yeni fotoğraflarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 

ESTETİK İTİRAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ebru Gündeş, daha önce sahnede yaptığı açıklamada yüzüne estetik müdahale yaptırdığını açıkça dile getirmişti. Ünlü şarkıcının bu operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığı iddiası da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. 

YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Operasyonun ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdüren 51 yaşındaki Gündeş, son olarak yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim kısa sürede dikkat çekerken, fotoğraflara çok sayıda yorum geldi. 

SON HALİ YİNE GÜNDEM OLDU

Sahne performansı kadar özel hayatı ve görünümündeki değişikliklerle de adından söz ettiren Ebru Gündeş’in yeni görüntüsü, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bazı takipçileri sanatçının daha genç göründüğünü savunurken, bazıları ise değişimin oldukça belirgin olduğunu yorumladı.

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