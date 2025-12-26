Haberler

'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası
Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in Selahattin Yılmaz'ın liderliğindeki suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı iddia edildi. Özdemir, ağustos ayında da "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Eylül 2025'te boşandığı eski eşi iş insanı Murat Özdemir'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, "Ebru Gündeş'in, eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" paylaşımında bulundu. Özdemir'in, Selahattin Yılmaz'ın liderliğindeki suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı öne sürüldü.

2 SENE DOLMADAN BOŞANMIŞLARDI

Ebru Gündeş, dördüncü eşi iş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de evlenmişti. Çift, 27 Eylül 2025'te tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

MURAT ÖZDEMİR AĞUSTOS AYINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, ağustos ayında da "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İddialara göre Murat Özdemir'in, suç örgütü liderinden aldığı talimatlarla bazı organize sanayi bölgelerine baskı kurduğu ve bu yolla çıkar sağladığı öne sürülmüştü.

Öte yandan Ebru Gündeş'in özel hayatı geçmişte de benzer hukuki süreçlerle gündeme gelmişti. Sanatçının eski eşi Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu.

