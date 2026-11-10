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Ünlülerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

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Ünlülerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlama, Türkiye'yi yasa boğdu. Tarkan, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş ve Hadise, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları yayımlarken yaralılara acil şifa diledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Faciada 17 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yaşanan acı olayın ardından sanat dünyasından da taziye mesajları geldi.

TARKAN VE AJDA PEKKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Megastar Tarkan, patlamada hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İzmir Aliağa'daki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzüldüm. Can kaybının artmamasını temenni ediyorum."

Ajda Pekkan da aynı ifadelerle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.

EBRU GÜNDEŞ'TEN TAZİYE MESAJI

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Aliağa'daki patlamanın ardından üzüntüsünü dile getirdi. Gündeş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Aliağa'da yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim yaralılarımıza acil şifa versin."

HADİSE'DEN İŞ CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Hadise ise hayatını kaybeden işçileri anarken çalışma hayatındaki can kayıplarına dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, mesajında şu sözleri kullandı:

"İzmir'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerimizin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden emekçilerimizin ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir daha hiçbir insanımızın çalışırken hayatını kaybetmediği günler diliyorum."

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