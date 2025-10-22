Haberler

Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru Gündeş, Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre Gündeş, eşinin şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlaştığını ve bir otelde görüştüğünü öğrenince boşanma kararı aldı. İddiaların odağındaki Doğan, söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai'de nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından ortaya atılan otel ve ihanet iddialarına yanıt geldi.

DUBAİ'DE EVLENDİ, BEYKOZ'DA BOŞANDI

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Osman Özdemir ile evliliğini bitirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz ay Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Tarafların birbirlerinden nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadıkları öğrenildi. Ayrılığın ardından sessizliklerini koruyan Gündeş ve Özdemir cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

İHANET İDDİALARI GÜNDEMİ SALLADI

Boşanmanın hemen ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre, Ebru Gündeş eşinin şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladı ve bunun üzerine boşanma kararı aldı. İkilinin bu süreçte otelde görüştükleri iddia edildi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Doğan hakkında çok sayıda haber yayımlandı.

ELİF BUSE DOĞAN'DAN AÇIKLAMA: TÜM İDDİALAR ASILSIZDIR

Gelen yoğun iddiaların ardından Elif Buse Doğan sessizliğini bozdu ve yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi, "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan tüm iddialar tamamen yalandır."

Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Doğan, "Aile kurumuna ve geleneksel değerlere bağlı biriyim. 'Boşanmaya sebep oldum' yönündeki iftiraları atanlara karşı yasal süreci başlatacağım" sözleriyle iddiaları kesin bir dille reddetti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Evli bayanlar, eşiniz eve geldiğinde telefonunu uçak moduna alıyorsa, o uçaktaki tek yolcu siz değilsiniz.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyorum bükücü:

Hocam şimdi xiaomi telefonlarda yeni gelen yazılım hatasıyla telefonlar kendi kendine rahatsız etme moduna giriyor.. konu hakkında şikayet ve bilişim platformlarında bir sürü kişi rahatsızlığını dile getirmiş. şimdi senin yorumunla birlikte bir çok kişi zan altında kalacak :)

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Kaçakçıların balonu başkenti kaosa sürükledi! Tüm uçuşlar iptal edildi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.