Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai'de nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından ortaya atılan otel ve ihanet iddialarına yanıt geldi.

DUBAİ'DE EVLENDİ, BEYKOZ'DA BOŞANDI

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Osman Özdemir ile evliliğini bitirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz ay Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Tarafların birbirlerinden nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadıkları öğrenildi. Ayrılığın ardından sessizliklerini koruyan Gündeş ve Özdemir cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İHANET İDDİALARI GÜNDEMİ SALLADI

Boşanmanın hemen ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre, Ebru Gündeş eşinin şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladı ve bunun üzerine boşanma kararı aldı. İkilinin bu süreçte otelde görüştükleri iddia edildi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Doğan hakkında çok sayıda haber yayımlandı.

ELİF BUSE DOĞAN'DAN AÇIKLAMA: TÜM İDDİALAR ASILSIZDIR

Gelen yoğun iddiaların ardından Elif Buse Doğan sessizliğini bozdu ve yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi, "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan tüm iddialar tamamen yalandır."

Doğan, "Aile kurumuna ve geleneksel değerlere bağlı biriyim. 'Boşanmaya sebep oldum' yönündeki iftiraları atanlara karşı yasal süreci başlatacağım" sözleriyle iddiaları kesin bir dille reddetti.