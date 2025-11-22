Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Ancak dikkatler Gündeş'in kıyafetlerinden çok taktığı değerli aksesuarlara yöneldi. Paylaşımda yer alan su yolu ve çift sıralı kolyeleri, Rolex marka saati, tektaşı, küpeleri ve bileziklerinin toplam değerinin küçük bir servet ettiği anlaşıldı.
- Ebru Gündeş'in Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Özdemir ile iki ay önce fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı.
- Ebru Gündeş'in sosyal medya paylaşımında taktığı takıların toplam değeri 150 bin dolar su yolu kolyesi, 40 bin dolar çift sıralı kolye, 86 bin 200 Euro Rolex saati, 200 bin dolar tektaşı, 15 bin dolar küpeler ve 73 bin dolar bileziklerden oluşuyor.
Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki "Mavi de huydur bizde" paylaşımında dikkatler kıyafetlerinden çok milyonluk takılarına çevrildi.
Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği ve kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile iki ay önce yollarını ayırmıştı. Gündeş, ayrılığın gerekçesi olarak "fikir ayrılıkları" yaşadıklarını belirtmişti.
HERKESİN GÖZÜ TAKILARA KAYDI
Ünlü sanatçı, önceki gün sosyal medya hesabından mavi kazak ve pantolonla verdiği bir pozu "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştı. Ancak takipçilerin dikkati kıyafetlerinden çok Gündeş'in taktığı değerli aksesuarlara yöneldi.
TAKILARININ TOPLAM DEĞERİ KÜÇÜK BİR SERVET
Gündeş'in paylaşımında yer alan takılardan bazılarının fiyatları dudak uçuklattı. İşte o takılar ve değerleri:
- Su yolu kolyesi: 150 bin dolar
- Çift sıralı kolyesi: 40 bin dolar
- Rolex marka saati: 86 bin 200 Euro
- Tektaşı: 200 bin dolar
- Küpeleri: 15 bin dolar
- Bilezikleri: Biri 28 bin dolar, diğeri 45 bin dolar
Ünlü şarkıcının sade görünümüne eşlik eden bu takıların toplam değeri adeta küçük bir serveti buluyor.