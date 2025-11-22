Haberler

Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı

Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Ancak dikkatler Gündeş'in kıyafetlerinden çok taktığı değerli aksesuarlara yöneldi. Paylaşımda yer alan su yolu ve çift sıralı kolyeleri, Rolex marka saati, tektaşı, küpeleri ve bileziklerinin toplam değerinin küçük bir servet ettiği anlaşıldı.

  • Ebru Gündeş'in Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Özdemir ile iki ay önce fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı.
  • Ebru Gündeş'in sosyal medya paylaşımında taktığı takıların toplam değeri 150 bin dolar su yolu kolyesi, 40 bin dolar çift sıralı kolye, 86 bin 200 Euro Rolex saati, 200 bin dolar tektaşı, 15 bin dolar küpeler ve 73 bin dolar bileziklerden oluşuyor.

Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki "Mavi de huydur bizde" paylaşımında dikkatler kıyafetlerinden çok milyonluk takılarına çevrildi.

Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği ve kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile iki ay önce yollarını ayırmıştı. Gündeş, ayrılığın gerekçesi olarak "fikir ayrılıkları" yaşadıklarını belirtmişti.

HERKESİN GÖZÜ TAKILARA KAYDI

Ünlü sanatçı, önceki gün sosyal medya hesabından mavi kazak ve pantolonla verdiği bir pozu "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştı. Ancak takipçilerin dikkati kıyafetlerinden çok Gündeş'in taktığı değerli aksesuarlara yöneldi.

Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı

TAKILARININ TOPLAM DEĞERİ KÜÇÜK BİR SERVET

Gündeş'in paylaşımında yer alan takılardan bazılarının fiyatları dudak uçuklattı. İşte o takılar ve değerleri:

  • Su yolu kolyesi: 150 bin dolar
  • Çift sıralı kolyesi: 40 bin dolar
  • Rolex marka saati: 86 bin 200 Euro
  • Tektaşı: 200 bin dolar
  • Küpeleri: 15 bin dolar
  • Bilezikleri: Biri 28 bin dolar, diğeri 45 bin dolar

Ünlü şarkıcının sade görünümüne eşlik eden bu takıların toplam değeri adeta küçük bir serveti buluyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Türkiyeyi tokatlayıp abd nin kucağına düşen zarrab rüşvetlerden arta kalanları buna mücevher yaptı demekki

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
