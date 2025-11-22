Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı

Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki "Mavi de huydur bizde" paylaşımında dikkatler kıyafetlerinden çok milyonluk takılarına çevrildi.

Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği ve kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile iki ay önce yollarını ayırmıştı. Gündeş, ayrılığın gerekçesi olarak "fikir ayrılıkları" yaşadıklarını belirtmişti.

HERKESİN GÖZÜ TAKILARA KAYDI

Ünlü sanatçı, önceki gün sosyal medya hesabından mavi kazak ve pantolonla verdiği bir pozu "Mavi de huydur bizde" notuyla paylaştı. Ancak takipçilerin dikkati kıyafetlerinden çok Gündeş'in taktığı değerli aksesuarlara yöneldi.

TAKILARININ TOPLAM DEĞERİ KÜÇÜK BİR SERVET

Gündeş'in paylaşımında yer alan takılardan bazılarının fiyatları dudak uçuklattı. İşte o takılar ve değerleri:

Su yolu kolyesi: 150 bin dolar

Çift sıralı kolyesi: 40 bin dolar

Rolex marka saati: 86 bin 200 Euro

Tektaşı: 200 bin dolar

Küpeleri: 15 bin dolar

Bilezikleri: Biri 28 bin dolar, diğeri 45 bin dolar

Ünlü şarkıcının sade görünümüne eşlik eden bu takıların toplam değeri adeta küçük bir serveti buluyor.