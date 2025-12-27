Haberler

Ebru Gündeş Murat Özdemir boşandı mı?

Güncelleme:
Son günlerde adından sıkça söz ettiren Murat Özdemir, özel hayatıyla gündemde yer almayı sürdürüyor. Özellikle, Ebru Gündeş ile yaşadığı evlilikle dikkat çeken Murat Özdemir Ebru Gündeş boşandı mı? Ebru Gündeş Murat Özdemir neden boşandı? Detaylar haberimizde!

Türk müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, özel hayatıyla her dönem kamuoyunun yakın takibinde yer aldı. Son olarak iş insanı Murat Özdemir ile yaşadığı ilişki ve ardından gelen ani boşanma kararı, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Peki, Ebru Gündeş Murat Özdemir neden boşandı? Detaylar...

Evet, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı. Çift, 27 Eylül 2025 tarihinde mahkemeye çıkarak tek celsede anlaşmalı boşanma yoluna gitti. Hukuki sürecin kısa sürmesi, tarafların evliliklerini karşılıklı uzlaşıyla sonlandırdığını ortaya koydu.

EBRU GÜNDEŞ MURAT ÖZDEMİR NEDEN BOŞANDI?

Boşanmanın temel nedeni olarak "zaman içinde yaşanan fikir ayrılıkları" gösterildi. Taraflar, özel hayatlarının detaylarını kamuoyu önünde tartışmamayı tercih etti. Ancak ilişkinin kısa sürede sona ermesi, ayrılığın arka planına dair değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

