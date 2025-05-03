Günel Zeynalova'dan seneler sonra Ebru Gündeş itirafı

Bir dönemin "Azeri Kızı" olarak anılan ve İbrahim Tatlıses'in desteğiyle müzik dünyasına adım atan Günel Zeynalova, yıllar sonra sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Günel, bir zamanlar nişanlısı Reza Zarrab'la yaşadığı ilişkinin bitme nedenlerinden biri olarak gördüğü Ebru Gündeş'e duyduğu kırgınlığın sona erdiğini açıkladı.

Magazin dünyasında uzun süre konuşulan Reza Zarrab-Günel ilişkisinin Ebru Gündeş'in devreye girmesiyle sona erdiği iddiaları, o dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Ayrılığın ardından Günel'in, Gündeş'e karşı kullandığı sert ifadeler hafızalardaki yerini korurken, aradan geçen yıllar iki isim arasındaki mesafeyi azaltmadı. Hatta, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ile evlenip daha sonra boşanmasının ardından da iki isim arasındaki atışmalar zaman zaman magazin gündemine taşındı.

Ancak Günel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı samimi açıklamayla şaşırttı. Takipçileriyle sohbet ettiği bir paylaşımda, "Geçen gün bir böyle oturdum. Ben çünkü arkadaşlarıma şunu söylerim. Affedin herkesi, kalbinizde sizi kıran, sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana sürekli soruyorsunuz ya Ebru Gündeş'i affettin mi diye. Evet, ben kalbimde herkesi affettim." sözleriyle ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile arasında herhangi bir sorunun kalmadığını ifade etti.