Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai'de evlendiği kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz hafta Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Çiftin birbirlerinden nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadıkları öğrenildi.

KLASİKTEN ENERJİK TARZA

Yıllardır sahne kostümlerinde ve günlük yaşamında daha çok klasik, sade ve ağırbaşlı tercihleriyle tanınan Gündeş, boşanmanın ardından bu kez farklı bir imajla hayranlarının karşısına çıktı. Önceki stilini geride bırakan sanatçı, deri ceket ve kahkül saç modeliyle daha genç, enerjik ve iddialı bir görüntü sergiledi.

YENİ İMAJ ÇOK KONUŞULDU

Gündeş'in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareleri kısa sürede gündem oldu. Pek çok hayranı değişimini "çok yakıştı" yorumlarıyla desteklerken, sanatçının bu hamlesi "yeni bir başlangıcın işareti" olarak değerlendirildi. Takipçilerinden bazıları Gündeş'in değişimini o kadar şaşırtıcı buldu ki, tanımakta zorlandıklarını dile getirdi. Bir kullanıcı, "Ebruyu bulmadık, bu kim?" yorumuyla dikkat çekti. Yeni imajın kendisine çok yakıştığını düşünen hayranlar da vardı. Bir başka yorumda, "Nasıl mı olmuş, boşanmak yaramış mı diyeceğiz şimdi" sözleriyle sanatçının değişiminin olumlu karşılandığı görüldü.