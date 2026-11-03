Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ ne zaman evleniyor, nişanlısı Asil Gök kim?

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Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu. Çift, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul Zincirlikuyu'daki bir otelde evlenecek. Düğüne iki ailenin ve yakın arkadaşların yanı sıra Uluğ'un birlikte çalıştığı isimler davetli.

İkili yaklaşık 10 yıldır birlikte. Asil Gök şubatta, Uluğ'un doğum gününde evlenme teklif etti; çift haziranda aile arasında yapılan küçük bir törenle nişanlandı.

DERYA ULUĞ NE ZAMAN EVLENİYOR?

Derya Uluğ, 25 Kasım 2026'da Asil Gök ile evleniyor. Düğün İstanbul'da, Zincirlikuyu'daki bir otelde yapılacak.

Uluğ düğün hazırlıkları sürerken sahneyi bırakmadı. Ekim sonunda memleketi İzmir'de, Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda şarkılarını söyledi.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, pop müzik şarkıcısı. Solo kariyerinden önce üç yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yaptı. 2016'da yayımladığı ilk teklisi "Okyanus" ile tanındı ve aynı yıl 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan solist seçildi.

Müzikle çocukken tanıştı, ilkokul çağında bir şarkı yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği okudu, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

DERYA ULUĞ KAÇ YAŞINDA?

Derya Uluğ 40 yaşında. 21 Şubat 1986'da doğdu. Asil Gök'ün evlenme teklifi de bu yılki doğum gününe denk geldi.

DERYA ULUĞ NERELİ?

Derya Uluğ İzmirli. İzmir'de doğdu, aynı şehirde büyüdü. Ailesinin kökeni Bulgaristan ve Arnavutluk'tan gelen göçmenlere dayanıyor.

DERYA ULUĞ'UN NİŞANLISI KİM?

Derya Uluğ'un nişanlısı müzisyen Asil Gök. Gök besteci ve aranjör; piyano da çalıyor. İkili müzikte de birlikte çalıştı: "Yansıma" adlı şarkıyı düet olarak söylediler.

DERYA ULUĞ HANGİ ŞARKILARI SÖYLEDİ?

Derya Uluğ, "Okyanus"tan sonra "Canavar", "Nabız 180", "Ne Münasebet", "Ah Zaman" ve "Kanunlar Gibi" gibi şarkıları söyledi. İlk iki şarkı 2017'de, "Ne Münasebet" 2018'de, "Ah Zaman" 2019'da çıktı. "Kanunlar Gibi" 2021'de yayımlandı.

Düetleri de az değil. Güven Yüreyi ile "Sen Maşallah", Emrah Karaduman ile "Sürgün Aşkımız", Ece Seçkin ile "Kafalar Karışık", Cem Belevi ile "Leyla & Mecnun" şarkılarını söyledi. "Bizim Çocuklar"da Mustafa Sandal, Eypio ve Irmak Arıcı ile buluştu. "Kaderimin Oyunu" dizisi için "Sana Çıkıyor Yollar"ı, Bergen saygı albümü için "Canım Dediklerim"i yorumladı.

2023'te "Nefes" adlı albümü çıktı. 2024'te "Yabani"yi, 2026'da ise "Hani" ile "Şımarık" şarkılarını yayımladı.