Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir, 2025 yılına damga vuran tutuklanma iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Murat Özdemir kimdir, ne iş yapıyor? Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir neden tutuklandı? Detaylar...

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

İş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren Murat Özdemir, kamuoyunun gündemine özellikle ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile yaptığı evlilik ve sonrasında ortaya atılan adli iddialarla gelmiştir. Tam adı Murat Osman Özdemir olan iş insanı, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Özdemir, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde sürdürmüş ve mezuniyetinin ardından ailesine ait şirkette iş hayatına atılmıştır. Yıllar içerisinde özel sektörde edindiği tecrübeyle yönetici pozisyonuna yükselmiştir.

Özdemir'in özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çeken başlıklardan biri olmuştur. İlk evliliğinden iki, ikinci evliliğinden ise bir çocuk sahibi olan Murat Özdemir'in, daha önce boşandığı eşinin adının Selin Özdemir olduğu bilinmektedir.

MURAT ÖZDEMİR NE İŞ YAPIYOR?

Murat Özdemir, mesleki kariyerini inşaat sektörü üzerine inşa etmiştir. İş yaşamına, ailesinin faaliyet gösterdiği inşaat şirketinde başlayan Özdemir, zamanla şirket bünyesinde sorumluluk alarak üst düzey yöneticilik görevine gelmiştir.

Uzun yıllar boyunca sektörde edindiği deneyim, Özdemir'in iş dünyasında tanınan bir isim olmasını sağlamıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Murat Özdemir, aktif iş hayatını aile şirketi üzerinden sürdürmüş ve ticari faaliyetlerini bu çerçevede yürütmüştür.

MURAT ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

1969 doğumlu olan Murat Özdemir, 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır. İş hayatına erken yaşlarda adım atan Özdemir, uzun yıllara yayılan kariyeriyle iş dünyasında deneyimli isimler arasında yer almaktadır.

MURAT ÖZDEMİR NERELİ?

Murat Özdemir, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını ve mesleki kariyerinin büyük bölümünü de İstanbul merkezli olarak sürdürmüştür. Hem özel yaşamı hem de iş dünyasındaki faaliyetleri uzun yıllar boyunca bu şehirde şekillenmiştir.

EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ MURAT ÖZDEMİR NEDEN TUTUKLANDI?

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir hakkında 2025 yılında kamuoyuna yansıyan ciddi bir iddia gündeme gelmiştir. Gazeteci Emrullah Erdinç, yaptığı paylaşımda Murat Özdemir'in Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığını öne sürmüştür.