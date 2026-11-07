Estetik iddialarıyla anılan Ebru Gündeş'in yeni hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yıllardır sahne performansları ve sevilen şarkılarıyla adından söz ettirirken son dönemde dış görünümündeki değişimle de dikkat çekiyor. Ünlü sanatçının ortaya çıkan yeni fotoğrafında önceki görüntülerine kıyasla daha ince görünmesi gözlerden kaçmadı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİN ARDINDAN BU KEZ ZAYIFLIĞI KONUŞULUYOR

"Demir Attım Yalnızlığa" ve "Araftayım" gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ebru Gündeş, son dönemde sahnelerinin yanı sıra değişen görünümüyle de dikkat çekiyor. Özellikle yüz hatlarındaki farklılık, ünlü şarkıcının estetik operasyon geçirip geçirmediği sorusunu beraberinde getirmişti. Daha önce yarım yüz germe operasyonu geçirdiği yönünde iddialar ortaya atılan Gündeş'in eski ve yeni fotoğrafları arasında karşılaştırmalar yapılmıştı. Ancak sanatçının son karesinde dikkat çeken ayrıntı yüz hatları değil, zayıf görünümü oldu.

SADE KIYAFETLERİYLE POZ VERDİ

Gösterişli sahne kostümleriyle görmeye alışık olduğumuz Ebru Gündeş, bu kez oldukça sade bir kombinle görüntülendi. Koyu yeşil tonlarındaki üstü ve siyah pantolonuyla objektif karşısına geçen şarkıcının doğal görünümü dikkat çekti. Yeni fotoğrafında saçlarını açık bırakan ve sade makyajıyla görülen Gündeş'in özellikle bel bölgesindeki ince görünüm öne çıktı. Ünlü şarkıcının önceki kareleriyle karşılaştırıldığında daha zayıf görünmesi, son görüntüsünün en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

ESTETİK İDDİALARININ YERİNİ YENİ GÖRÜNÜMÜ ALDI

Ebru Gündeş'in dış görünümündeki değişim ilk kez dikkat çekmiyor. Ünlü sanatçının daha önce yüz hatlarında görülen farklılıklar, yarım yüz germe operasyonu iddialarını beraberinde getirmişti. Özellikle eski fotoğraflarıyla son dönem görüntüleri arasındaki farklar merak uyandırmıştı.

Kaynak: Haberler.com