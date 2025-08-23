Murat Özdemir kimdir? Murat Özdemir kaç yaşında, nereli?

Murat Özdemir'in hayatı, evliliği ve kişisel tercihleriyle ilgili detaylar, hayranları ve takipçileri tarafından merak ediliyor. Özdemir, Ebru Gündeş ile 2013 yılında yaptığı evlilikle geniş bir ilgi odağı olmuş, ikilinin ilişkisi sürekli medya gündeminde yer almıştır. Murat Özdemirile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olup, tam adı Murat Osman Özdemir'dir. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Özdemir, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde alarak mezun olmuştur. Meslek hayatına, ailesinin inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketinde adım atan Murat Özdemir, yıllar içinde bu alanda kendini geliştirerek yönetici pozisyonuna yükselmiştir. Özdemir, özel hayatında ise iki kez evlenmiştir. İlk eşinden iki, ikinci eşinden ise bir çocuğu bulunan Murat Özdemir, boşandığı eşinin adıyla da gündeme gelmiştir; boşanma kararı aldığı eşi Selin Özdemir ile yollarını ayırmıştır.

MURAT ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Murat Özdemir, 1969 doğumlu olup, şu an 56 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen Özdemir, yıllar içinde iş dünyasında büyük bir deneyim kazandı ve başarılı bir kariyere imza attı. Hem profesyonel yaşamı hem de özel hayatıyla zaman zaman dikkat çeken Murat Özdemir, şu anda yaşamını sürdürdüğü İstanbul'da, iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor.

MURAT ÖZDEMİR NERELİ?

Murat Özdemir, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumlu olan Özdemir, kariyerine bu şehirde başlamış ve uzun yıllar boyunca burada yaşamını sürdürmüştür. Hem iş dünyasında hem de özel hayatında İstanbul'u kendine ev sahibi olarak benimseyen Özdemir, şehrin dinamik yapısında büyüyüp gelişmiş ve önemli başarılara imza atmıştır.

MURAT ÖZDEMİR NE İŞ YAPIYOR?

Murat Özdemir, inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Özdemir, profesyonel kariyerine aile işinde başlayarak yıllar içinde sektörde önemli bir deneyim kazandı. Yönetici pozisyonuna yükselen Özdemir, inşaat ve gayrimenkul alanlarında önemli projelere imza atmıştır. Hem iş dünyasında hem de özel yaşamında sakin ve başarılı bir profil çizen Murat Özdemir, İstanbul'un tanınan iş insanlarından biridir.