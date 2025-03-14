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Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi

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Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile aralarının açıldığı konuşulan Ebru Gündeş'in "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir" şeklindeki paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de sade bir törenle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

ALDATILMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Ayrılık haberleri henüz netlik kazanmamışken ünlü şarkıcının yaptığı gizemli paylaşım iddiaları daha da güçlendirdi. Kişisel hesabından ünlü filozof Montaigne'in "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir" şeklindeki sözlerini alıntılayan sanatçının bu mesajı "aldatıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi

Kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir ile 9 ay önce dünyaevine giren Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı'nın düğününe el ele katılarak birlikteliklerini kamuoyuna göstermişti. Boşanma haberlerine rağmen paylaştıkları "mutluyuz" karesi, ayrılık söylentilerini o dönemde bir süreliğine durdursa da, iddialar yeniden gündeme geldi.

Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi

Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BU HADİSE İLE YARIŞIYOR.HANGİSİNİNKİ DAHA GENİŞLEYECEK DİYE.......

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Gel seni sabah bir akşam yatmadan önce bir söz gündev 2 defa hergün tek geçerim varsan yada yersen.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

E ne olacaktı her gün turşu yenmez diyenler var ama

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

ipte durmazsan olacagi o

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Haber YorumlarıYorumcu:

idda doğrumu bilemem ama eşini aldatan ikincisinide aldatma olasılığı yüksektir

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