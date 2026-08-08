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Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı
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Geçtiğimiz kış yüzünü yarım lifting işlemiyle gerdiren ve bu işlem için 10 milyon TL ödediği ileri sürülen Ebru Gündeş, son paylaşımıyla hayranlarının karşısına çıktı. Doğal ve enerjik görüntüsüyle dikkat çeken güzel şarkıcı, paylaşımına “Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak” notunu ekledi. Gündeş’in yeni hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

  • Ebru Gündeş, geçtiğimiz kış yaptırdığı yarım lifting (yarım yüz gerdirme) ameliyatı için 10 milyon TL ödediğini doğruladı.
  • Ünlü şarkıcı, sosyal medyada yeni bir fotoğrafını 'Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak' notuyla paylaşarak değişen görünümüyle gündeme geldi.
  • Gündeş, operasyonunu 'Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?' sözleriyle esprili şekilde anlattı.

Geçtiğimiz kış yarım lifting işlemiyle yüzünü gerdiren Ebru Gündeş, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, güzelliği ve değişen görünümüyle dikkat çekti. Gündeş, paylaşımına “Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak” notunu düştü.

YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sahne performansı kadar güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, geçirdiği estetik işlemin ardından zaman zaman yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü şarkıcının son karesi de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Gündeş'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, paylaşımın altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

YARIM LİFTİNG İÇİN 10 MİLYON TL ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Güzel şarkıcının geçtiğimiz kış yaptırdığı yarım lifting işlemi için 10 milyon TL  ödediği ileri sürülmüştü. Estetik operasyon sonrası daha genç bir görünüme kavuşan Gündeş, bir süre sonra sahnede yaptığı açıklamayla işlem geçirdiğini kendisi de doğrulamıştı.

Gündeş, “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” sözleriyle operasyonunu esprili bir şekilde anlatmıştı.

“ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAK”

Yeni paylaşımında ise estetik operasyonundan ya da görünümünden bahsetmek yerine dikkat çeken bir mesaj veren Gündeş, “Hissediyorum, çok güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu sözleri takipçilerinde merak uyandırırken, hayranları Gündeş'in yeni dönemine ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.

Güzelliği ve sahnedeki güçlü performansıyla yıllardır adından söz ettiren Ebru Gündeş'in paylaşımı, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSogun Nn:

allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarıİsmail Özcan:

öykü gürmana benzemiş

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Haber YorumlarıAhmet null:

Eser miktarda ebru kalmış, oda ellerinde.

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Haber YorumlarıTaygun Demir:

ağza bak o parayla kaç fakire yardım edilirdi

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Haber Yorumlarıymv2grtnwr:

Her şey iyi de Ebru Gündeş’e benzememiş

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