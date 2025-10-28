Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu
Ünlü isimlerin yılbaşı kazançları belli oldu. Hadise, iki ayrı sahnede toplam 20 milyon TL kazanarak rekor kırarken; Ebru Gündeş, Sibel Can, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin de milyonluk sahne ücretleri dikkat çekti.
- Hadise yılbaşı gecesi iki ayrı mekânda sahne alarak yaklaşık 20 milyon TL kazanacak.
- Ebru Gündeş Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak.
- Sibel Can'ın sahne ücreti 8 milyon TL, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin ücreti ise 7 milyon TL.
Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlü isimlerin kazandığı astronomik ücretler, müzik dünyasındaki ekonomik büyüklüğü bir kez daha ortaya koydu. Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Sibel Can ve Kenan Doğulu gibi isimler milyonluk kazançlarıyla dikkat çekerken, Hadise kazancıyla diğer isimleri geride bıraktı.
YILBAŞI SAHNELERİNDE MİLYONLUK KAZANÇLAR
Gel Konuşalım programında yılbaşı gecesi sahneye çıkacak ünlü sanatçıların ücretleri tek tek açıklandı. Sunucular, "Gerçekten inanılmaz büyük paralar alıyorlar" ifadeleriyle konuyu gündeme taşıdı.
Elde edilen bilgilere göre, Ebru Gündeş yalnızca Antalya'daki tek konserinden 10 milyon TL kazanacak. Sibel Can'ın sahne ücreti 8 milyon TL, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yıldız Tilbe'nin ise 7 milyon TL aldığı öğrenildi.
HADİSE'DEN REKOR GELİR: 20 MİLYON TL
Listenin zirvesinde ise Hadise yer aldı. Sanatçının yılbaşı gecesi iki ayrı mekânda sahne alacağı ve toplamda 20 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edeceği öne sürüldü.
Hadise'nin bu kadar yüksek bir ücret talep etmesinin nedeni ise büyük prodüksiyon ekibiyle çalışması ve çok sayıda dansçıyla sahneye çıkması olarak açıklandı. Programda, sanatçının her performansında yoğun bir hazırlık süreci yürüttüğü, görsel efektler, koreografi ve sahne düzeniyle fark yarattığı vurgulandı.