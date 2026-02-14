Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Orta Doğu sahnesinde aldığı ücretle dudak uçuklattı. Orta Doğu'nun önemli ses sanatçısı Assala ile aynı sahneyi paylaşan Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 Milyon TL olduğu iddia edildi.

Ebru Gündeş'in konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öte yandan, Ebru Gündeş'in konser için 1 saatlik sahne performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı iddia edildi. Bu rakamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

EBRU Gündeş'in seslendirdiği ve Sıla'nın sözlerini yazdığı "Gönlümün Efendisi", yıllar sonra uluslararası düetle yeniden gündeme geldi. Ebru Gündeş ile Assala Nasri geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Sıla ise yıllar önce yazdığı şarkının bugün iki önemli yorumcunun sesinde, iki farklı dilde hayat bulacak olması hakkında şunları söyledi:

"Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım." "Gönlümün Efendisi"nin bestesini de Murat Yeter yapmıştı.