Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

Ebru Gündeş ve Assala, Riyad'da 15 bin kişilik dev bir konserde aynı sahneyi paylaştı. Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 Milyon TL olması şaşırttı.

  • Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatlik sahne performansı için 20 milyon TL ücret aldığı iddia edildi.
  • Ebru Gündeş, Orta Doğulu şarkıcı Assala ile 'Gönlümün Efendisi' ve 'Aktar' şarkılarını Türkçe ve Arapça seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Orta Doğu sahnesinde aldığı ücretle dudak uçuklattı. Orta Doğu'nun önemli ses sanatçısı Assala ile aynı sahneyi paylaşan Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 Milyon TL olduğu iddia edildi.

Ebru Gündeş'in konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öte yandan, Ebru Gündeş'in konser için 1 saatlik sahne performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı iddia edildi. Bu rakamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

EBRU Gündeş'in seslendirdiği ve Sıla'nın sözlerini yazdığı "Gönlümün Efendisi", yıllar sonra uluslararası düetle yeniden gündeme geldi. Ebru Gündeş ile Assala Nasri geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Sıla ise yıllar önce yazdığı şarkının bugün iki önemli yorumcunun sesinde, iki farklı dilde hayat bulacak olması hakkında şunları söyledi:

"Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım." "Gönlümün Efendisi"nin bestesini de Murat Yeter yapmıştı.

Metin Yalcin:

Yakında Suudi bir eniştemiz olabilir ..))

Doğrucu davut:

Mehmet Şimşek’e duyurulur (VERGİ)

deliyürek:

Haytta en çok zoruma giden şey haksız kazanç elde edenlerdir mesela futbolcular sanatçılar sen ömrünü harcıyorsun ve çalışmakla bitiriyorsun ancak bi daire sahibi oluyor bunu gibileri bir şarkı patlatıyor 1 saat icinde 5 daire parası kazanıyor iş buna ben en büyük haksızlık derim

alperen84:

Bas bas paraları ebruya

Aydin Ayaydin:

Turkiye nerde? Avrupa haritasindan 2021 de cikarildi ve ortadoguya dahil edildi... Habercinin haberi yok...

