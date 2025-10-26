Haberler

Ebru Gündeş'ten duygusal performans: "Kerem Alışık'ın gözlerinin içine bakarak söyledi"

Ebru Gündeş'ten duygusal performans: 'Kerem Alışık'ın gözlerinin içine bakarak söyledi'
Güncelleme:
Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Ebru Gündeş'in boşanma süreciyle birlikte sahne performanslarını ve duygusal çıkışlarını değerlendirdi. Ünlü sanatçının Kerem Alışık'a şarkı söylerken sergilediği duygusal anlar, izleyicilerin dikkatini çekti. Programda müzik dünyasının son gelişmeleri de ele alındı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında bu hafta, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Ebru Gündeş'in boşanma süreciyle birlikte magazin gündeminde öne çıkan iddiaları masaya yatırdı. Sanatçının sahnede sergilediği duygusal performanslardan, özel hayatına yansıyan gelişmelere kadar birçok konu detaylı biçimde ele alındı. Programda ayrıca, sanat dünyasında sıkça gündeme gelen "kadının şöhreti ve ilişkilerdeki dengeler" konusu da tartışıldı.

"EBRU GÜNDEŞ O ŞARKIYI KEREM ALIŞIK'IN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK SÖYLEDİ"

Programda, Ebru Gündeş'in sahne performansında sergilediği duygusal anlar öne çıktı. Gökay Kalaycıoğlu, ünlü sanatçının şarkıyı Kerem Alışık'ın gözlerinin içine bakarak söylemesinin dikkat çektiğini ifade etti.

"EBRU GÜNDEŞ'İN HAYATINA GİREN İSİMLER ARASINDA EN ADAMI KEREM ALIŞIKTI"

Hakan Solaker, Gündeş'in geçmiş ilişkilerini değerlendirerek, "Ebru Gündeş'in hayatına giren isimler arasında en adamı Kerem Alışık'tı" dedi. Bu yorum sosyal medyada geniş yankı buldu.

"BAZI ADAMLAR KADININ ŞÖHRETİNDEN VE IŞIĞINDAN BESLENİYOR"

Programda ilişkilerdeki güç dengesine dikkat çekildi. Gökay Kalaycıoğlu, "Bazı adamlar kadının şöhretinden ve ışığından besleniyor" ifadelerini kullanarak, magazin dünyasındaki benzer örneklere değindi.

"EBRU GÜNDEŞ HEM ANNE HEM BABA OLARAK KIZINA SAHİP ÇIKIYOR"

Ebru Gündeş'in özel hayatına değinen Hakan Solaker, sanatçının kızıyla olan güçlü bağını vurguladı: "Ebru Gündeş hem anne hem baba olarak kızına sahip çıkıyor. Bu duruşuyla da birçok kişiye örnek oluyor."


