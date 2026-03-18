Haberler

Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın babası kim?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır hem sanat kariyeri hem de özel yaşamıyla geniş bir ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Özellikle kızı Alara Gündeş hakkında merak edilen detaylar, son dönemde dijital platformlarda sıkça araştırılıyor. Peki, Alara Gündeş kimdir? Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın babası kim? Detaylar haberimizde.

Alara Gündeş'in babası, iş insanı Rıza Zarrab'tır. Ebru Gündeş ile Rıza Zarrab, 2010 yılında oldukça görkemli bir düğünle evlenerek magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu evlilik, hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.

Çift, evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra kızları Alara'yı dünyaya getirdi. Ancak zamanla ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve gündeme yansıyan olaylar, bu evliliğin de sonunu getirdi. Ebru Gündeş ve Rıza Zarrab'ın evliliği, 2021 yılında resmi olarak sona erdi.

ALARA GÜNDEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alara Gündeş, 15 Ekim 2011 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 15 yaşındadır. Ünlü bir annenin kızı olmasına rağmen, çocukluk ve gençlik dönemini büyük ölçüde medyadan uzak geçirmiştir.

Alara'nın hayatı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır. Bunun temel nedeni, Ebru Gündeş'in kızını bilinçli bir şekilde magazin dünyasından uzak tutma tercihi olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, özellikle son yıllarda ünlü isimlerin çocuklarını koruma eğilimiyle de örtüşmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

