Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen Ebru Gündeş, yalnızca müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllardır kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. Peki, Alara Gündeş kimdir? Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın babası kim?

Alara Gündeş'in babası, iş insanı Rıza Zarrab'tır. Ebru Gündeş ile Rıza Zarrab, 2010 yılında oldukça görkemli bir düğünle evlenerek magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu evlilik, hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.

Çift, evliliklerinden yaklaşık bir yıl sonra kızları Alara'yı dünyaya getirdi. Ancak zamanla ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve gündeme yansıyan olaylar, bu evliliğin de sonunu getirdi. Ebru Gündeş ve Rıza Zarrab'ın evliliği, 2021 yılında resmi olarak sona erdi.

ALARA GÜNDEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alara Gündeş, 15 Ekim 2011 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 15 yaşındadır. Ünlü bir annenin kızı olmasına rağmen, çocukluk ve gençlik dönemini büyük ölçüde medyadan uzak geçirmiştir.

Alara'nın hayatı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır. Bunun temel nedeni, Ebru Gündeş'in kızını bilinçli bir şekilde magazin dünyasından uzak tutma tercihi olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, özellikle son yıllarda ünlü isimlerin çocuklarını koruma eğilimiyle de örtüşmektedir.