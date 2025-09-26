Murat Özdemir kimdir? Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Ebru Gündeş ile kısa süreli evliliği ve boşanma haberleriyle sıkça gündeme gelen iş insanı Murat Özdemir, sosyal medyada yoğun ilgi odağı haline geldi. Ayrılık haberlerinin ardından Özdemir'in hayatı, kariyeri ve geçmişi hakkında merak edilenler arttı. Çiftin yaşadığı bu süreç, kamuoyunda geniş yankı bulurken, Özdemir'in kim olduğu yönündeki sorular da araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, 1987 doğumlu iş insanı olup İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Ailesinin inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. Özdemir, aynı zamanda Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) yönetim kurulunda yer almış ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlenmiştir.

Özdemir'in özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekmektedir. İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan Özdemir, 2022 yılında boşanmıştır. Daha sonra ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile tanışarak 2024 yılının Şubat ayında Dubai'de sade bir törenle evlenmiştir. Ancak çiftin evliliği kısa sürmüş, 2025 yılında ayrılık haberleri gündeme gelmiştir.

Murat Özdemir'in adı, geçmişte bazı tartışmalı konularla da anılmıştır. Özellikle sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar ve çeşitli iddialar sebebiyle zaman zaman gündeme gelmiştir. Ancak hakkında çıkan bu iddialara dair resmi ve net açıklamalar sınırlı kalmıştır.

EBRU GÜNDEŞ İLE MURAT ÖZDEMİR BOŞANIYOR MU?

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Ebru Gündeş, 2024 yılı Şubat ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile yollarını ayırma kararı aldı. Kısa süre önce evlenen çiftin ayrılık kararı, sanatçının özel yaşamına ilişkin gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.

EBRU GÜNDEŞ İLE MURAT ÖZDEMİR NEDEN AYRILIYOR?

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu evlilik uzun ömürlü olmadı. Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla evliliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız."

Bu açıklamanın ardından gözler, çiftin neden böyle bir karar aldığına çevrildi. Ayrılığın perde arkasına dair herhangi bir detay paylaşılmamış olsa da, konu kamuoyunun ve hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğan, Türk sanat müziği, arabesk ve pop türlerinde eserler veren ünlü bir şarkıcıdır. 1993 yılında çıkardığı "Tanrı Misafiri" albümüyle büyük çıkış yaparak müzik kariyerine adım atmış, güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Sayısız albüm ve hit şarkıya imza atan Gündeş, bir dönem "O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyeliği de yapmıştır. Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen sanatçı, 2024 yılında iş insanı Murat Özdemir ile evlenmiş, ancak aynı yıl içinde ayrıldığını açıklamıştır.