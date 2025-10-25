Haberler

Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı Haber Videosunu İzle
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıllar önce magazin gündemini sarsan Hadise – Reza Zarrab yasak aşkı iddiası yeniden gündeme taşındı. Gökay Kalaycıoğlu, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada bugüne dek konuşulmayan bir detayı paylaştı: Ebru Gündeş'in en büyük kırılma anı, kızı Alara'ya Hadise'yle ilgili gerçeği anlatamamasıydı.

  • Reza Zarrab ve Hadise arasında yasak aşk iddiası yeniden gündeme geldi.
  • Gökay Kalaycıoğlu, Hadise'nin Zarrab ve Ebru Gündeş çiftinin ev ortamına dahil olduğunu açıkladı.
  • Ebru Gündeş'in kızı Alara, Hadise'ye hayranlık duyuyordu.
  • Ebru Gündeş, kızı Alara'ya Hadise ile ilgili yaşananları anlatamadı.
  • Boşanma davası dosyasında Zarrab ile Hadise'nin el ele fotoğrafları ve mesajlaşmaları olduğu iddia edildi.
  • Hakan Solaker, Ebru Gündeş'in aldatılan taraf olduğunu belirtti.

Reza Zarrab ve Hadise arasında yaşandığı öne sürülen yasak aşk iddiası, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Haberler.com stüdyosunda konuşan Gökay Kalaycıoğlu, şimdiye dek konuşulmayan bir detayı paylaştı: Ebru Gündeş'in en büyük kırılma anı, kızı Alara'ya Hadise'yle ilgili gerçeği anlatamamasıydı.

O DÖNEM GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Bir dönem magazin dünyasını sarsan Hadise – Reza Zarrab ilişkisi iddiası, 2020'li yılların en çok konuşulan konularından biri olmuştu. İddialara göre Hadise, Zarrab'ın Ebru Gündeş ile evli olduğu dönemde onunla gizli bir ilişki yaşamıştı. İddialara göre bu söylentiler, Ebru Gündeş'in evliliğini sonlandırma kararı almasının arkasındaki nedenlerden biri olarak gösterilmiş, olay uzun süre gündemden düşmemişti. Hatta boşanma davası dosyasında Zarrab ile Hadise'nin el ele çekilmiş fotoğrafları ve mesajlaşmaları olduğu öne sürülmüş, Zarrab'ın Hadise'ye attığı "Beni de bitirdin, kendini de" mesajı gündeme damga vurmuştu.

GÖKAY KALAYCIOĞLU'NDAN YENİ DETAY: AYNI EVDE OLDULAR

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda sunucu Gökay Kalaycıoğlu, bu olayla ilgili kamuoyunda bugüne kadar konuşulmayan bir detayı ilk kez paylaştı. Kalaycıoğlu, Hadise'nin o dönem Zarrab ve Gündeş çiftinin ev ortamına kadar dahil olduğunu söyledi, "Alara'nın en sevdiği şarkıcı kimdi biliyor musun?. Bir aile içine girdiler. Aynı evde oldular, çıktılar."

Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

EBRU GÜNDEŞ KIZINA YAŞANAN DURUMU ANLATAMIYOR

Kalaycıoğlu'nun en dikkat çekici vurgusu ise Ebru Gündeş'in duygusal olarak yaşadığı içsel çatışmaya dair oldu. Hadise'ye hayran olan küçük kızı Alara'ya, yaşanan bu olayları anlatamamak Gündeş için büyük bir yük haline gelmişti, "Ebru Gündeş'in yaşadığı en büyük kriz, Hadise'ye hayran olan kızına bu durumu izah edememekti. Çünkü Hadise, hem çocuğun kahramanıydı, hem de annenin canını acıtan bir figür."

SOLAKER: "EĞER ALDATMA VARSA, MAĞDUR BELLİ"

Program yorumcularından Hakan Solaker ise konuyla ilgili şunları söyledi, "Bu konuda birçok haber çıktı. Okumamış olmak mümkün değil. Ama Ebru'nun başı dik. Sonuçta aldatılan kişi o. Bunu bilmesinde utanılacak bir durum yok."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

vah bir tek ona mı takılmış babasının bu ülkeninn en kriminal adamlardan biri olduğunu dağıttığı rüşvetlerle ülkenin kimliğini bozduğunu abd de verdiği ifadelerle bu gün bile abd nin türkiyeyi teslim aldığını ülkenin geleceğini tehlike altına attığını anlatmamışmı hadise muhabbeti bunların yanında üvertür bir konu ve çok sorun da değil babasının abd de ne hadiseler yaptığını anlat rahatlasın çocuk

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.