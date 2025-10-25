Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Reza Zarrab ve Hadise arasında yaşandığı öne sürülen yasak aşk iddiası, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Haberler.com stüdyosunda konuşan Gökay Kalaycıoğlu, şimdiye dek konuşulmayan bir detayı paylaştı: Ebru Gündeş'in en büyük kırılma anı, kızı Alara'ya Hadise'yle ilgili gerçeği anlatamamasıydı.

O DÖNEM GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Bir dönem magazin dünyasını sarsan Hadise – Reza Zarrab ilişkisi iddiası, 2020'li yılların en çok konuşulan konularından biri olmuştu. İddialara göre Hadise, Zarrab'ın Ebru Gündeş ile evli olduğu dönemde onunla gizli bir ilişki yaşamıştı. İddialara göre bu söylentiler, Ebru Gündeş'in evliliğini sonlandırma kararı almasının arkasındaki nedenlerden biri olarak gösterilmiş, olay uzun süre gündemden düşmemişti. Hatta boşanma davası dosyasında Zarrab ile Hadise'nin el ele çekilmiş fotoğrafları ve mesajlaşmaları olduğu öne sürülmüş, Zarrab'ın Hadise'ye attığı "Beni de bitirdin, kendini de" mesajı gündeme damga vurmuştu.

GÖKAY KALAYCIOĞLU'NDAN YENİ DETAY: AYNI EVDE OLDULAR

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda sunucu Gökay Kalaycıoğlu, bu olayla ilgili kamuoyunda bugüne kadar konuşulmayan bir detayı ilk kez paylaştı. Kalaycıoğlu, Hadise'nin o dönem Zarrab ve Gündeş çiftinin ev ortamına kadar dahil olduğunu söyledi, "Alara'nın en sevdiği şarkıcı kimdi biliyor musun?. Bir aile içine girdiler. Aynı evde oldular, çıktılar."

EBRU GÜNDEŞ KIZINA YAŞANAN DURUMU ANLATAMIYOR

Kalaycıoğlu'nun en dikkat çekici vurgusu ise Ebru Gündeş'in duygusal olarak yaşadığı içsel çatışmaya dair oldu. Hadise'ye hayran olan küçük kızı Alara'ya, yaşanan bu olayları anlatamamak Gündeş için büyük bir yük haline gelmişti, "Ebru Gündeş'in yaşadığı en büyük kriz, Hadise'ye hayran olan kızına bu durumu izah edememekti. Çünkü Hadise, hem çocuğun kahramanıydı, hem de annenin canını acıtan bir figür."

SOLAKER: "EĞER ALDATMA VARSA, MAĞDUR BELLİ"

Program yorumcularından Hakan Solaker ise konuyla ilgili şunları söyledi, "Bu konuda birçok haber çıktı. Okumamış olmak mümkün değil. Ama Ebru'nun başı dik. Sonuçta aldatılan kişi o. Bunu bilmesinde utanılacak bir durum yok."