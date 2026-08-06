Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? İşte isim isim o liste
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında derneğe bağış yapan ünlülerin isimleri ve hangi tarihlerde ne kadar bağış yaptıkları da dosyaya girdi. İşte detaylar...
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği soruşturması kapsamında MASAK incelemesiyle 2023 yılı ve sonrasında dernek hesaplarına sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı belirlendi.
- Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin dahil çok sayıda ünlü, deprem yardımı amacıyla Ahbap Derneği'ne 1.000.000 TL'ye varan bağışlar yaptı.
- Soruşturmada bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı, banka kayıtları ile dernek muhasebe ve harcama belgelerinin birlikte incelenmesiyle araştırılacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında mali hareketler incelendi. 2023 yılı ve sonrasında Ahbap Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı belirlendi.
AJDA PEKKAN'DAN TARKAN'A
MASAK incelemesine göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek miktarlarda bağış yaptı. Bazı kişiler tarafından birden fazla işlem gerçekleştirildiği, bazı transferlerin ise şirket veya üçüncü kişiler adına kayıtlı hesaplardan gönderildiği görüldü.
Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen bağışların, sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Mali kayıtlarda isimleri bulunan kişilerin yalnızca bağış yapmış olmaları, herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle bağlantılı oldukları anlamına gelmiyor.
Öte yandan işlemlerin kaynağı, amacı ve kullanıldığı alanlar hakkında kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için banka kayıtları ile dernek muhasebe ve harcama belgeleri birlikte incelenecek.
İŞTE İSİM İSİM BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER VE BAĞIŞ MİKTARLARI
Ayşe Ajda Pekkan
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 10.02.2023 – 16.08
İşlem açıklaması: “EF6001001 AHBAP Derneği – Deprem Bağış”
Tutar: 1.000.000 TL
Barış Arduç
Meslek: Oyuncu
Tarih: 15.02.2023 – 14.57
İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-3850841 Deprem Yardım”
Tutar: 1.000.000 TL
Ebru Şahin
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 15.30
Tutar: 1.000.000 TL
Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik Prodüksiyon Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 15.02.2023 – 16.10
İşlem açıklaması: “Tarkan Tevetoğlu – Bağış Bedeli”
Tutar: 1.000.000 TL
Sibel Can / Sibel Cangüre
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 09.02.2023 – 16.01
İşlem açıklaması: “Sibel Can – Deprem Yardımı”
Tutar: 1.000.000 TL
Nevzat Aydın
Meslek: İş insanı
Tarih: 07.02.2023 – 13.34
Tutar: 1.000.000 TL
Nevzat Aydın'ın 09.02.2023 tarihinde 750.983 TL tutarında ikinci bir işlem kaydı daha bulunuyor. Bu işlemin açıklamasında “EF3400603 AHBAP Derneği – Galip M. Selçuk” ifadesi yer alırken, işlemin göndericisi ile açıklamada adı geçen kişi arasındaki ilişkinin ayrıca teyit edilmesi gerektiği ifade edildi.
Tolga Çevik
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 14.23
Tutar: 997.650 TL
Ali Atay
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 16.03
Tutar: 562.386 TL
Ebru Gündeş
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 08.02.2023 – 11.55
Tutar: 500.000 TL
Somer Sivrioğlu
Meslek: Şef / Televizyon programcısı
Tarih: 13.02.2023 – 08.26
İşlem açıklaması: “ Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar”
Tutar: 500.000 TL
Genco Erkal
Meslek: Sanatçı
Tarih: 17.05.2023 – 12.40
İşlem açıklaması: “Hatay’a okul yapımı için bağış”
Tutar: 500.000 TL
Halit Ergenç
Meslek: Oyuncu
• 07.02.2023 – 16.53: “Hatay” açıklamasıyla 200.000 TL
• 10.02.2023 – 13.35: “AHBAP” açıklamasıyla 200.000 TL
Toplam: 400.000 TL
Hasan Can Kaya
Meslek: Komedyen
Tarih: 06.05.2024 – 14.59
İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-3970162 Bağış”
Tutar: 320.000 TL
Neslihan Damla Aktepe – Danla Bilic
Meslek: Dijital içerik üreticisi
Tarih: 07.02.2023 – 08.22
Tutar: 250.000 TL
Can Yaman
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 08.17
Tutar: 250.000 TL
Afra Saraçoğlu
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 13.53
Tutar: 200.000 TL
Binnur Kaya
Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 10.38
İşlem açıklaması: “İyi ki varsınız canlarım. Allah kolaylık versin.”
Tutar: 200.000 TL
Beyazıt Öztürk
Meslek: Sunucu
Tarih: 07.02.2023 – 11.26
İşlem açıklaması: “Deprem yardımı”
Tutar: 200.000 TL
Aras Bulut İynemli
Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 08.24
Tutar: 200.000 TL
Kıvanç Tatlıtuğ
Meslek: Oyuncu
Tarih: 06.02.2023 – 15.46
Tutar: 200.000 TL
İbrahim Büyükak
Meslek: Oyuncu
Tutar: 200.000 TL
Seray Kaya
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 00.48
İşlem açıklaması: “Deprem bölgelerine yardım”
Tutar: 200.000 TL
Kerem Bürsin
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 12.11
İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-7460468 AHBAP Derneği”
Tutar: 200.000 TL
Serap Engin
Tarih: 08.02.2023 – 11.53
İşlem açıklaması: “Ferzan Özpetek”
Tutar: 200.000 TL
Engin Akyürek
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 14.28
İşlem açıklaması: “Deprem bağışı – Engin Akyürek”
Tutar: 200.000 TL
Melis Sezen
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 11.56
Tutar: 150.000 TL
Leyla Hazal Atay
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 13.57
İşlem açıklaması: “Deprem bölgesine bağış”
Tutar: 150.000 TL
İrem Derici
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 07.02.2023 – 08.22
İşlem açıklaması: “Deprem”
Tutar: 150.000 TL
Gülse Şener Birsel
Meslek: Senarist / Oyuncu
Tarih: 13.02.2023 – 14.35
İşlem açıklaması: “Bağış”
Tutar: 150.000 TL
Burak Deniz
Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 08.22
Tutar: 150.000 TL
Salih Bademci
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 12.40
İşlem açıklaması: “Minnettarız. İmer ve Salih Bademci”
Tutar: 100.000 TL
Emir Ersoy
Meslek: Müzisyen
Tarih: 08.02.2023 – 13.28
Tutar: 100.000 TL
Gökhan Tepe
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 08.02.2023 – 16.12
Tutar: 100.000 TL
Kerim Sarp Apak
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 16.19
Tutar: 100.000 TL
İbrahim Selim
Meslek: Sunucu
Tutar: 100.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu
Meslek: Oyuncu
Tarih: 06.02.2023 – 09.56
Tutar: 100.000 TL
Elçin Sangu
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 13.11
İşlem açıklaması: “Yardım”
Tutar: 100.000 TL
Esat Yontunç
Meslek: Televizyon yapımcısı
Tarih: 07.02.2023 – 12.12
Tutar: 100.000 TL
Söz konusu bu işlemler hakkında ayrıca mali ve hukuki değerlendirme yapılabilmesi için aşağıdaki hususlar araştıtılacak:
• Transferlerin derneğin banka ve muhasebe kayıtlarına eksiksiz şekilde işlenip işlenmediği,
• Bağış makbuzlarının düzenlenip düzenlenmediği,
• Şirket hesaplarından yapılan transferlerde gerçek bağışçı bilgilerinin doğru kaydedilip kaydedilmediği,
• Üçüncü kişiler adına veya üçüncü kişilerin açıklamalarıyla yapılan işlemlerin niteliği,
• Bağışların hangi yardım faaliyeti veya proje kapsamında kullanıldığı,
• Belirli bir amaçla gönderilen bağışların belirtilen amaç doğrultusunda harcanıp harcanmadığı,
• Banka kayıtları ile derneğin gelir ve gider belgeleri arasında uyum bulunup bulunmadığı.
• Bağışçıların transferlerin sonraki kullanım şekli hakkında bilgilerinin bulunup bulunmadığı,
• Bağışçıların iradelerinin yanıltıcı bilgi, kampanya veya yardım çağrılarıyla etkilenip etkilenmediği,
• Belirli bir amaç için gönderilen bağışların farklı alanlara aktarılması nedeniyle bağışçıların zarara uğrayıp uğramadığı,
• Bağışçıların soruşturma kapsamında mağdur veya suçtan zarar gören sıfatlarının bulunup bulunmadığı.
DİKKAT ÇEKEN TRANSFER AÇIKLAMALARI
Dosyaya giren transferler, özellikle Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap Derneği hesaplarına sanat, medya ve iş dünyasından yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiğini gösterdi. Transferlerin önemli bölümünün açıklamasında “bağış”, “deprem yardımı” veya benzeri ifadelerin yer aldığı görüldü. Bu durum, söz konusu işlemlerin görünürde insani yardım amacıyla gerçekleştirildiğine işaret ediyor.
DEĞERLENDİRMEDE O NOKTAYA DİKKAT ÇEKİLDİ
Yapılan değerlendirmede, "Bağışların amacı dışında kullanıldığının, başka hesaplara aktarıldığının veya soruşturma konusu faaliyetlerin finansmanında değerlendirildiğinin belirlenmesi ile; iyi niyetli bağışçıların, söz konusu eylemlerin faili değil mağduru ya da suçtan zarar göreni konumunda olmaktadır. Bazı işlemlerde gönderen kişi, adına bağış yapılan kişi ve işlem açıklaması arasında farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Ancak bu farklılıklar da tek başına bağışçılar yönünden hukuka aykırılık şüphesi doğurmamaktadır" ifadeleri yer aldı.