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Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!

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Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son pozlarında taktığı lüks saatle dikkat çekti. 51 yaşındaki sanatçının kolundaki dünyaca ünlü markaya ait saatin değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu iddia edildi. Saatin fiyatı, lüks bir otomobilin hatta bir evin bedeliyle yarışıyor.

Son dönemde verdiği kilolar ve değişen görünümüyle dikkat çeken Ebru Gündeş, bu kez pahalı aksesuarıyla konuşuluyor. Ünlü şarkıcının yayımladığı son fotoğraflarda kolundaki saat gözlerden kaçmadı. Gündeş'in tercih ettiği saatin fiyatına ilişkin iddia ise dikkat çekti.

KOLUNDA 7,5 MİLYON LİRA TAŞIYOR

Ebru Gündeş'in dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu belirtilen saatinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü. Ünlü sanatçının aksesuarına biçilen fiyat, Türkiye'de bazı bölgelerde konut satın alınabilecek seviyede olmasıyla dikkat çekti. Ancak saatin marka ve modeline ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

DEĞİŞİMİYLE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

51 yaşındaki Ebru Gündeş, son dönemde verdiği kilolar ve estetik müdahalelerle ilgili haberlerle de gündeme gelmişti. Sanatçının geçtiğimiz aylarda yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen bir yüz germe operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Gündeş, son fotoğraflarında ise hem değişen görünümü hem de lüks tarzıyla dikkat çekti.

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