Ebru Gündeş'in kızına bıraktığı ikiz yalıların yeni görüntüleri dikkat çekti

Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab, daha 15 yaşında olmasına rağmen Kanlıca'daki ikiz yalıların sahibi oldu. @istanbul.wow.tr hesabı tarafından paylaşılan yeni görüntüler, yalıların lüksünü gözler önüne serdi. Geçen yıl yalıların değerinin 250 milyon TL civarında olduğu belirtilmişti.

Takvim'den Doğan Savaş'ın 2025 yılında aktardığı habere göre, Reza Zarrab'tan olan Alara, 14 yaşında iken yalı sahibi olmuştu. Kanlıca'daki ikiz yalıların fiyatının yaklaşık 250 milyon TL olduğu öne sürülüyor.

Dubai'de yeni hayat

Öte yandan Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile evlenip Dubai'ye yerleşti. Türkiye'ye yalnızca konserler için geliyor. Şarkıcı, Acarkent'te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villada kalıyor. Çiftin aylık kira bedelinin 17 bin dolar olduğu, bugünkü kurla yaklaşık 535 bin TL'ye denk geldiği iddia ediliyor.

Alara'nın sahip olduğu ikiz yalılar ve Gündeş'in Dubai'deki lüks yaşamı, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kullanıcılar paylaşılan karelere "Gerçekten göz kamaştırıyor!" yorumları yaptı.

2019 yılında yalı davasında beraat etmişti

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla eşi Rıza Sarraf ile yargılandıkları davada dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanık Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ebru Gündeş Sarraf katılmazken, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir hazır bulundu.

Sön sözleri sorulan sanık Gökdemir, "Ben sadece yapı ile ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldım. Bundan sonra görevim bitti. Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Begüm Can Gürel ise müvekkilinin söz konusu tadilat döneminde il dışında yoğun konser programı olduğunu savunarak, "Yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır. Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek sebebi, o dönemde müvekkilim eşi Rıza Sarraf adına bankadan 2 kredi çıkmaması idi. Bu nedenle kredilerden birisi müvekkilim adına çekilip, kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf'a devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Beraatine karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın üzerine atılı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'i ise aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.