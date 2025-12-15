Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim bu kez ise pozlarıyla gündeme geldi.

Gündeş, 2024 yılı Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylarda boşandı.

Boşanmanın ardından tarzında büyük bir değişiklik yapan Ebru Gündeş, doğum gününe sadece iki gün kala yeni pozlarını paylaştı. Mini şortlu kombiniyle dikkat çeken Gündeş, hayranlarından yoğun beğeni topladı.