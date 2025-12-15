Haberler

Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Güncelleme:
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir ile boşanan Ebru Gündeş, boşanmanın ardından büyük bir tarz değişikliğine gitmişti. Doğum gününe sadece iki gün kala yeni pozlarını paylaşan Gündeş, mini şortlu kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

  • Ebru Gündeş, 2024 yılı Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlendi.
  • Ebru Gündeş ve Murat Özdemir geçtiğimiz aylarda boşandı.
  • Ebru Gündeş, boşanmanın ardından mini şortlu bir kombiniyle poz paylaştı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim bu kez ise pozlarıyla gündeme geldi.

Gündeş, 2024 yılı Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylarda boşandı.

Boşanmanın ardından tarzında büyük bir değişiklik yapan Ebru Gündeş, doğum gününe sadece iki gün kala yeni pozlarını paylaştı. Mini şortlu kombiniyle dikkat çeken Gündeş, hayranlarından yoğun beğeni topladı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSaynur Bozkurt:

artik ne yapsan olmaz ebru bacım senden de geçti kizz adam ne biraktim ben demez yanii ??

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırf59rdy25j:

yazık bi seni senelerce böyle bilmedik ama sende sonunda hadiseye özentisine benzedin…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

