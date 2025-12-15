Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir ile boşanan Ebru Gündeş, boşanmanın ardından büyük bir tarz değişikliğine gitmişti. Doğum gününe sadece iki gün kala yeni pozlarını paylaşan Gündeş, mini şortlu kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.
- Ebru Gündeş, 2024 yılı Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlendi.
- Ebru Gündeş ve Murat Özdemir geçtiğimiz aylarda boşandı.
- Ebru Gündeş, boşanmanın ardından mini şortlu bir kombiniyle poz paylaştı.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim bu kez ise pozlarıyla gündeme geldi.
Gündeş, 2024 yılı Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylarda boşandı.
Boşanmanın ardından tarzında büyük bir değişiklik yapan Ebru Gündeş, doğum gününe sadece iki gün kala yeni pozlarını paylaştı. Mini şortlu kombiniyle dikkat çeken Gündeş, hayranlarından yoğun beğeni topladı.