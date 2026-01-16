YILMAZ ERDOĞAN YAZDI, EBRU GÜNDEŞ SÖYLEDİ
Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, üçüncü sezonuna adeta bomba gibi bir giriş yapıyor. Yeni sezonda izleyicileri yalnızca hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanan dizide, Yılmaz Erdoğan'ın diziye özel kaleme aldığı "Bende Kalacak" adlı eser, Türkiye'nin en güçlü seslerinden Ebru Gündeş'in eşsiz yorumu ile izleyiciyle buluşacak.
Dizinin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk görüntülerin yer aldığı etkileyici bir tanıtım yayınlandı. Yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanan dizi, Türkiye'nin en güçlü seslerinden Ebru Gündeş ile bir araya geldi.
İnci Taneleri, yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sözlerini yazdığı eseri Ebru Gündeş seslendirdi. Gündeş'in eşsiz yorumuyla seslendirdiği eser dizinin yeni sezonunda izleyicilerle buluşacak.
Dizinin senaryosuna ve genel atmosferine hayat veren Yılmaz Erdoğan, bu kez kalemini çok özel bir şarkı için kullandı. Sözü ve müziği tamamen Yılmaz Erdoğan'a ait olan ve ' İnci Taneleri' için özel olarak hazırlanan yeni eser, Ebru Gündeş'in eşsiz yorumuyla hayat buldu.
Kayıp olan Azem Yücedağ'ın sesinden yankılanan tirat, akıllarda da birçok soru işareti bıraktı. Azem'in kayboluşunun arkasında neler yaşandığı dizinin yayına girmesiyle birlikte yanıt bulacak.
BENDE KALACAK
İçinde bir sızı
Yokluğun bir infilak
Kalbim alacaklı
Bir ateşe bakarak
Gülüşüne bir mum
Gidişine bir ağıt yakarak
Bendeki bu öfke
Sonsuza dek kalacak.
Sesin bende
Ellerin bende kalacak
Belki yıllar geçer
Belki herkes unutacak
Kaybolacak zamanın
Küllerinde yüzün
Canım parçası artık
Bu bitmeyen hüzün.
Yüzün bende
Ellerin bende kalacak
Sen içimde kanarken
Belki herkes unutacak
Kaybolacak zamanın
Küllerinde yüzün
Canım parçası artık
Bu kahreden hüzün.
Aşka mühürledim yüreğimi
Sevda da yok
Sen yoksan sevda da yok
Yokluğunda nişanladım kendimi
Artık bana sevmek yok
Kimse alamaz yerini.
Aşkın bende
Kalbin bende kalacak
Belki yıllar geçer
Belki herkes unutacak
Kaybolacak zamanın
Küllerinde yüzün
Canımın parçası artık
Bu bitmeyen hüzün.
'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de!