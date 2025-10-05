Haberler

Ünlüler dünyasında perde aralandı: Magazin Bahane'de çarpıcı açıklamalar yapıldı

Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Gökay Kalaycıoğlu, Hakan Solaker ve Burhan Akdağ; ünlüler dünyasındaki boşanma haberlerinden Ebru Gündeş'in yeni imajına, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in dikkat çeken hamlelerinden Asena'nın özel açıklamalarına kadar magazin gündeminin perde arkasını tüm yönleriyle değerlendirdi.

ÜNLÜLER DÜNYASINDA BOŞANMA GERÇEKLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Magazin Bahane'nin ilk bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, magazin dünyasındaki biten evlilikleri değerlendirdi. Gazeteci Burhan Akdağ, geçmişte uzun yıllar süren evliliklerin bugün neden sürdürülemediğine dair dikkat çekici yorumlar yaptı. "Şöhretin yüzüğü ağırdır, herkes taşıyamaz" diyen Akdağ, ünlü çiftlerin medyanın baskısı altında ilişkilerini korumakta zorlandığını belirtti.

"BURAK VE FAHRİYE HER GÜNDEME GELDİKLERİNDE BALAYI TATİLİNE ÇIKIYOR"

Programın dikkat çeken konularından biri de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin magazin gündemindeki davranışları oldu. Kalaycıoğlu, "Biz ne zaman Burak ve Fahriye'yi gündeme getirsek, bir anda balayına gidiyorlar" diyerek çiftin medyaya karşı tavrını esprili bir dille yorumladı. Ebru Gündeş'in yeni imajı da gündemdeydi. Hakan Solaker, sanatçının son halinin 20 yıl önceki görünümünü hatırlattığını, bunun nostaljik bir dönüş olarak dikkat çektiğini söyledi.

ASENA HAYATINDAKİ ÖNCELİKLERİ VE SAHNEDE SINIRLARI ZORLAYAN TARZINI ANLATTI

Programın ilerleyen dakikalarında dansçı Asena'nın özel açıklamaları gündeme taşındı. "Hayatımda Allah bir, babaannem iki, Hasan üç" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Asena, kariyerindeki dönüm noktalarını paylaştı. Kalaycıoğlu, Asena'nın geçmişte hep mağdur rolüyle anıldığını, ancak tek derdinin dans etmek olduğunu söyledi. Hakan Solaker ise Asena'nın sahne proporsiyonunun dans değil, gösteri için tasarlandığını belirterek onun sahne performanslarının yıllar geçse de unutulmadığını ifade etti.

