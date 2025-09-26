Ebru Gündeş boşanıyor mu? Ebru Gündeş Murat Özdemir ile neden boşanıyor?

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu. Ancak son günlerde çiftin yollarını ayırma kararı aldığına dair iddialar gündeme geldi. Birlikte görüntülenmemeleri ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlar, ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EBRU GÜNDEŞ İLE MURAT ÖZDEMİR BOŞANIYOR MU?

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Ebru Gündeş, 2024 yılı Şubat ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile yollarını ayırma kararı aldı. Kısa süre önce evlenen çiftin ayrılık kararı, sanatçının özel yaşamına ilişkin gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.

EBRU GÜNDEŞ İLE MURAT ÖZDEMİR NEDEN AYRILIYOR?

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu evlilik uzun ömürlü olmadı. Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla evliliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız."

Bu açıklamanın ardından gözler, çiftin neden böyle bir karar aldığına çevrildi. Ayrılığın perde arkasına dair herhangi bir detay paylaşılmamış olsa da, konu kamuoyunun ve hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğan, Türk sanat müziği, arabesk ve pop türlerinde eserler veren ünlü bir şarkıcıdır. 1993 yılında çıkardığı "Tanrı Misafiri" albümüyle büyük çıkış yaparak müzik kariyerine adım atmış, güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Sayısız albüm ve hit şarkıya imza atan Gündeş, bir dönem "O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyeliği de yapmıştır. Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen sanatçı, 2024 yılında iş insanı Murat Özdemir ile evlenmiş, ancak aynı yıl içinde ayrıldığını açıklamıştır.

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, iş insanı ve şarkıcı Ebru Gündeş'in 2024 yılında evlendiği eşidir. 1987 doğumlu olan Özdemir, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, ailesinin inşaat sektöründeki şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) yönetim kurulunda aktif olarak çalışmış ve bir dönem Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur.