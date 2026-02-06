İnci Taneleri'nde Ebru Gündeş'in Seslendirdiği Şarkı Beğeni Rekoru Kırdı

KANAL D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, Ebru Gündeş'in seslendirdiği, Yılmaz Erdoğan imzalı 'Bende Kalacak' adlı eserle perşembe akşamına damgasını vurdu. Şarkı için diziden özel görüntülerle hazırlanan klip, izleyicilere adeta bir duygu fırtınası yaşattı. Ebru Gündeş'in güçlü yorumunun, dizinin yüreklere dokunan sahneleriyle birleştiği klip, sanal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

İnci Taneleri için özel olarak hazırlanan 'Bende Kalacak' klibi, yayınla eş zamanlı olarak müzik platformlarında yerini aldı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen 'Yokluğunda nişanladım kendimi. Artık bana sevmek yok. Kimse alamaz yerini. Aşkın bende. Kalbin bende kalacak' dizeleri, dinleyicilerin kalbine dokundu. Müziği Deniz Erdoğan'a, aranjesi ise Çağlar Kocatepe'ye ait olan eser, kısa sürede platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasına adını yazdırdı.

