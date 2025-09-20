Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine giren sanatçı, Dubai'de gerçekleşen nikâhında yakın dostları ve ailesiyle samimi bir kutlama yapmıştı.

Evlilikleri boyunca zaman zaman ayrılık iddialarıyla anılan çift, geçtiğimiz aylarda bu söylentileri, "Her şey yolunda" diyerek yalanlamıştı.

1990'lı yıllardan itibaren sahne tarzı ve güçlü yorumuyla adından söz ettiren Gündeş, yıllar içinde yalnızca sesiyle değil, modaya yön veren imajıyla da magazin gündeminin önemli figürlerinden biri olmayı sürdürdü.

HAVAALANINDA MAKYAJSIZ YAKALANDI

Son olarak ünlü sanatçı, havaalanında magazin muhabirlerinin objektifine makyajsız haliyle takıldı. Görüntülenmekten hoşnut olmayan Gündeş, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti. Başını öne eğerek yalnızca mimikleri ve el hareketleriyle tepki gösteren sanatçının bu tavırları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kullanıcıların büyük bölümü Gündeş'in bu tavrını saygısız ve kibirli buldu. "Eskiden televizyonlara çıkmak için yarışırlardı, şimdi bu hallere bak", "Jennifer Lopez bile AVM'de dolaştı, bu kadar kasılmadı" yorumlarıyla ünlü ismin davranışları eleştirildi. Bazı takipçiler ise, "Makyajsız olduğu için konuşmak istemiyor ama yine de çok güzel bir kadın olduğunun farkında değil" diyerek sanatçıyı savundu.

Öte yandan, "Sözde sanatçı, bu nasıl bir ego?", "Yaş olmuş 50, tavırlara bak" ve "Bir de Sibel Can'a bakın, bir de buna" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada Gündeş'in tavırlarının geniş bir kesim tarafından fazlasıyla abartılı bulunduğunu gösterdi.