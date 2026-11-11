Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri

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2027 yılbaşı gecesinde sahne alacak ünlü sanatçıların alacağı ücretler netleşti. Yeni yıla Kuzey Kıbrıs’taki otellerde girecek olan Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül, 25'er milyon liralık konser ücretleriyle listenin zirvesinde yer aldı.

BİR ŞARKI 830 BİN LİRA

İki saatlik performanslar dikkate alındığında, sanatçıların sahnede söyleyeceği her bir şarkının değeri yaklaşık 830 bin liraya denk geliyor. Zirveyi takip eden diğer isimlerde de yüksek rakamlar dikkat çekiyor.

İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri:

Kenan Doğulu: 25 milyon TL – Kıbrıs

Ebru Gündeş: 25 milyon TL – Kıbrıs

Mahsun Kırmızıgül: 25 milyon TL – Kıbrıs

Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL – Kıbrıs

Hadise: 22 milyon 600 bin TL – Kıbrıs

Edis: 20 milyon TL – İstanbul

Hande Yener: 20 milyon TL – Kıbrıs

Gülşen: 20 milyon TL – Kıbrıs

Sibel Can: 15 milyon TL – Kıbrıs

Bülent Ersoy: 15 milyon TL – Batum

Özcan Deniz: 15 milyon TL – Kıbrıs

Funda Arar: 12 milyon 500 bin TL – İstanbul

Candan Erçetin: 12 milyon 500 bin TL – Kıbrıs

Sıla Gençoğlu: 12 milyon 500 bin TL – Antalya

Kaynak: Haberler.com