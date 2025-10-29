Haberler

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Ebru Gündeş'in sahne öncesi canlı performans provası sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kısa sürede viral olan videoya "Bu nasıl bir ses ya", "Bu ses karşısında saygı duruşuna geçilir" gibi binlerce övgü dolu yorum yapıldı.

Sahne öncesi yaptığı canlı performans provası sosyal medyada paylaşılan Ebru Gündeş, bir kez daha sesinin gücüyle adından söz ettirdi. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan video, kullanıcılar arasında viral oldu.

"BU NASIL SES YA"

Görüntünün altına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, hayranları sanatçı için "Bu nasıl bir ses ya", "Abla direkt açık kalp ameliyatı yapsaydın" ve "Bu ses karşısında saygı duruşuna geçilir" gibi ifadeler kullandı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Yorumlar (1)

gerceklerinsesi:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
