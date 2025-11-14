Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşına kısa bir süre kalırken, eğlence mekanları da şimdiden rezervasyon almaya başladı. Ünlü şarkıcıları sahnelerine çıkartmak isteyen işletmeler ise kesenin ağzını bir kez daha açtı.

TARKAN 1 MİLYON DOLAR ALACAK

Yılbaşı gecesi farklı yerlerde sahne alacak olan sanatçıların kazanacağı ücretler ise dudak uçuklattı. Posta gazetesinde yer alan habere göre, Tarkan 1 milyon dolar ile yılbaşı gecesi en çok kazanan şarkıcı olacak. Mega star, ayrıca dövizle kazanan tek isim olarak dikkat çekecek.

İKİNCİ SIRADA HADİSE VAR

İkinci sıradaki Hadise ise 2 ayrı yerde sahne alacak. Toplam 20 milyon TL kazanacak.

İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi sahne ücretleri: