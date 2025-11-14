Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak
Şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri belli oldu. Tarkan'ın 1 milyon dolar kazanacağı öğrenilirken, hemen arkasından gelen Hadise ise 2 ayrı sahneden 20 milyon TL kazanacak. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Gülşen 10 milyon TL, Sibel Can ise 8 milyon TL alacak. İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi sahne ücretleri...
Yılbaşına kısa bir süre kalırken, eğlence mekanları da şimdiden rezervasyon almaya başladı. Ünlü şarkıcıları sahnelerine çıkartmak isteyen işletmeler ise kesenin ağzını bir kez daha açtı.
TARKAN 1 MİLYON DOLAR ALACAK
Yılbaşı gecesi farklı yerlerde sahne alacak olan sanatçıların kazanacağı ücretler ise dudak uçuklattı. Posta gazetesinde yer alan habere göre, Tarkan 1 milyon dolar ile yılbaşı gecesi en çok kazanan şarkıcı olacak. Mega star, ayrıca dövizle kazanan tek isim olarak dikkat çekecek.
İKİNCİ SIRADA HADİSE VAR
İkinci sıradaki Hadise ise 2 ayrı yerde sahne alacak. Toplam 20 milyon TL kazanacak.
İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi sahne ücretleri:
- Tarkan: 1 milyon dolar
- Hadise: 20 milyon TL (2 ayrı sahne.)
- Yıldız Tilbe : 10 milyon TL
- Gülşen: 10 milyon TL
- Ebru Gündeş : 10 milyon TL
- Edis: 8 milyon TL
- Özcan Deniz: 8 milyon TL
- Sibel Can : 8 milyon TL
- Mustafa Ceceli: 5 milyon TL
- Gülben Ergen: 3 milyon TL
- İrem Derici: 3.5 milyon TL
- Derya Uluğ: 3 milyon TL
