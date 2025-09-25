Haberler

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebru Gündeş, 2024 yılının şubat ayında 4. kez nikah masasına oturduğu ve kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Açıklama yapan Gündeş, "Büyük bir sevgiyle başladığımız evliliğimizde fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı aldık. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır" ifadeleriyle dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2024 yılının şubat ayında evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Evliliklerinin ardından Dubai'de yaşamaya başlayan çift hakkında sık sık boşanma iddiaları ortaya atılmış, ikili her seferinde bu söylentileri yalanlamıştı. Ancak Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla iddiaları doğruladı ve ayrılık kararını kamuoyuyla paylaştı.

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

"SAYGIMIZ DOSTLUĞUMUZ BAKİ KALACAK"

Gündeş açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır.

Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim...

Saygılarımla."

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHeisenberg:

iş insanı olmayınca olmuyor mu aç gözlü mahluk

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu tip birlikteliklerde temel amaç evlilik ev hayatı falan değildir sabit bir adam olsun düğüne derneğe giderken yanımda bir partnerim olsun çevremde sansarlar dağılsın birde malum ihtiyaçlar bunun gibi durumlar için seçilir bu adamlar maddiyat falan zaten önemli değildir adam uyumlu olsun kriminal olmasın başkada bir şey istenmez ama demekki adam arıza yapıp kriterlerin dışına çıktıki böyle bir karar aldı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

Uche Okechukwu den sonra Bi türlü ölçüyü tutturamadı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaybars ATABEY61:

Sizin fikrinizdemi var, vay anasını, işi gücü yemek, içmek, gezmek ve milleti nasıl kandırırda söğüşlerim derdi olanların fikridemi varmış, tabii benim fikir anlayışım ile sizin ki birmi bilemiyorum. Nasıl yani, kocan İslamı yaşamak istiyor sen karşımısın, kocan cehepeli sen akepelimisin, kocan komünist sen ülkücü müsün, kocan liberalist sen kapitalist misin, kocan dünya düzenine evet demişte sen ulusalcı mısın, nedir bu fikir ayrılığı bir bilsekte size ona göre değer versek. Siz kimsiniz?!?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali Müşavir:

Allah hastalık ve acıdan baska hiçbirşey vermesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Infantino'dan dikkat çeken Filistin sözleri

Gazze'deki soykırıma sessiz kalmadı
17 yaşındaki yıldız, Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

17 yaşında dünya devine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.