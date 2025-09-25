Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 2024 yılının şubat ayında evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Evliliklerinin ardından Dubai'de yaşamaya başlayan çift hakkında sık sık boşanma iddiaları ortaya atılmış, ikili her seferinde bu söylentileri yalanlamıştı. Ancak Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla iddiaları doğruladı ve ayrılık kararını kamuoyuyla paylaştı.

"SAYGIMIZ DOSTLUĞUMUZ BAKİ KALACAK"

Gündeş açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır.

Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim...

Saygılarımla."