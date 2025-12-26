Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı mı?

İddialara göre Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Özdemir'in, geçtiğimiz ağustos ayında aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Son gelişmelerin ardından, Murat Özdemir'in hukuki durumu yeniden gündeme taşındı.

EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ MURAT ÖZDEMİR TUTUKLANDI MI?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir hakkında kamuoyunu sarsan bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya paylaşımında, Özdemir'in tutuklandığı yönündeki ifadeleri dikkat çekti. İddiaya göre Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

EVLİLİKLERİ İKİ YILI DOLDURMADAN SONA ERMİŞTİ

Ebru Gündeş, dördüncü evliliğini iş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de gerçekleştirmişti. Çift, evliliklerinin üzerinden iki yıl bile geçmeden, 27 Eylül 2025'te tek celsede ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanmanın ardından Özdemir'in adı bu kez adli bir soruşturmayla gündeme geldi.

MURAT ÖZDEMİR DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Murat Özdemir'in ismi, ağustos ayında yürütülen "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturmasında da geçmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ortaya atılan iddialara göre Özdemir'in, suç örgütü liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerinde baskı oluşturduğu ve bu yöntemle maddi kazanç sağladığı öne sürüldü. Soruşturmanın bu kapsamda derinleştirildiği ifade ediliyor.

EBRU GÜNDEŞ'İN ÖZEL HAYATI DAHA ÖNCE DE HUKUKİ SÜREÇLERLE ANILMIŞTI

Ebru Gündeş'in özel hayatı geçmişte de benzer gelişmelerle gündeme gelmişti. Sanatçının eski eşi Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu. Son yaşanan iddialar, Gündeş'in özel hayatını bir kez daha kamuoyunun odağına taşıdı.