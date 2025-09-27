Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile boşanacaklarını geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada dile getirdi. Gündeş açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı, "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır.

Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim...

Saygılarımla."

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Boşanma davası önceki gün Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşti. Yurt dışında bulunduğu için duruşmaya katılamayan Gündeş'i avukatı temsil etti. Anlaşmalı boşanma olduğu için süreç kısa sürede tamamlandı.Böylece Gündeş, dördüncü evliliğini de sonlandırmış oldu.

"EVLİLİK BİRLİĞİ SARSILDI"

Mahkemeye sunulan dilekçede, tarafların fikirsel ve ruhsal uyumsuzluk yaşadığı, evlilik birliğinin sürdürülemez hale geldiği belirtildi. Çiftin birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadıkları da öğrenildi.

49 yaşındaki Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu.

EBRU GÜNDEŞ'İN EVLİLİK GEÇMİŞİ

Sanatçı Ebru Gündeş, dördüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. Daha önce 1991-1993 yılları arasında Hamdi Vardar ile, 2002-2003 yılları arasında Ömer Durak ile ve 2010-2021 yılları arasında ise Reza Zarrab ile evlilik yapmıştı. Ancak bu birlikteliklerin hiçbiri kalıcı olmadı. Gündeş, son olarak Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile de yollarını ayırarak dördüncü kez boşanma acısı yaşadı.