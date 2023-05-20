Denizlispor Haberleri - Denizlispor Haber - Haberler

Denizlispor Haberleri
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Altaylı Ceyhun Gülselam son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı
Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam tribünleri kendine hayran bıraktı
Süper Lig'e geri dönüyorlar! Sakaryaspor, 15 sezonluk hasreti sonlandırmanın eşiğinde
Bodrumspor, penaltılarla kazandığı son 2 maçta Play-Off yolunda avantaj yakaladı
Altay, evinde Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi
Altaş Denizlispor, Sezonun Son İç Sahasında Yılport Samsunspor'u Konuk Ediyor
Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali
YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Avrupa'yı hedefliyoruz'
YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Süper Lig'de ilk sene ilk 10 sıra planımız var'