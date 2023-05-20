Denizlispor Haberleri - Denizlispor Haber - Haberler

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Denizlispor Haberleri

Denizlispor haber, Denizlispor son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu lig etabı tamamlanıyor

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu lig etabı tamamlanıyor

Denizlispor - 2 Saat Önce
Göztepeli Kvasina'dan son 6 maçta 5 gole doğrudan katkı

Göztepeli Kvasina'dan son 6 maçta 5 gole doğrudan katkı

Denizlispor - 18.05.2023
Göztepeli Kvasina'dan son 6 maçta 5 gole doğrudan katkı

Göztepeli Kvasina'dan son 6 maçta 5 gole doğrudan katkı

Denizlispor - 18.05.2023
Kritik 90 dakika! Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmenin eşiğinde

Kritik 90 dakika! Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselmenin eşiğinde

Denizlispor - 15.05.2023
Altaylı Ceyhun Gülselam son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı

Altaylı Ceyhun Gülselam son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı

Denizlispor - 14.05.2023
Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam tribünleri kendine hayran bıraktı

Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam tribünleri kendine hayran bıraktı

Denizlispor - 14.05.2023
Altay futbolcuları Marco Paixao'nun gol kralı olması için kolları sıvadı

Altay futbolcuları Marco Paixao'nun gol kralı olması için kolları sıvadı

Denizlispor - 10.05.2023
Altay'da Futbolcular Marco Paixao'yu Gol Kralı Yapmak İçin Kolları Sıvadı

Altay'da Futbolcular Marco Paixao'yu Gol Kralı Yapmak İçin Kolları Sıvadı

Denizlispor - 10.05.2023
Süper Lig'e geri dönüyorlar! Sakaryaspor, 15 sezonluk hasreti sonlandırmanın eşiğinde

Süper Lig'e geri dönüyorlar! Sakaryaspor, 15 sezonluk hasreti sonlandırmanın eşiğinde

Denizlispor - 10.05.2023
Bodrumspor, penaltılarla kazandığı son 2 maçta Play-Off yolunda avantaj yakaladı

Bodrumspor, penaltılarla kazandığı son 2 maçta Play-Off yolunda avantaj yakaladı

Denizlispor - 09.05.2023
Bodrumspor, penaltılarla kazandı

Bodrumspor, penaltılarla kazandı

Denizlispor - 09.05.2023
Altaş Denizlispor TFF 2. Lig'e düştü

Altaş Denizlispor TFF 2. Lig'e düştü

Denizlispor - 08.05.2023
Altaş Denizlispor TFF 2'nci Lig'e düştü

Altaş Denizlispor TFF 2'nci Lig'e düştü

Denizlispor - 08.05.2023
Altay, kümede kalmayı garantiledi

Altay, kümede kalmayı garantiledi

Denizlispor - 08.05.2023
Altay, son haftalara kümede kalmayı garantileyerek giriyor

Altay, son haftalara kümede kalmayı garantileyerek giriyor

Denizlispor - 08.05.2023
Göztepe son saniye golleriyle hayat buldu

Göztepe son saniye golleriyle hayat buldu

Denizlispor - 08.05.2023
Göztepe son saniyelerde attığı gollerle Play-Off hattında kalmayı sürdürdü

Göztepe son saniyelerde attığı gollerle Play-Off hattında kalmayı sürdürdü

Denizlispor - 08.05.2023
Altay'da kümede kalma sevinci

Altay'da kümede kalma sevinci

Denizlispor - 07.05.2023
Altay, evinde Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi

Altay, evinde Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi

Denizlispor - 07.05.2023
Altay, Altaş Denizlispor'u 3-0 Mağlup Etti

Altay, Altaş Denizlispor'u 3-0 Mağlup Etti

Denizlispor - 07.05.2023
Altay, Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup etti

Altay, Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup etti

Denizlispor - 07.05.2023
Altay, küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u konuk ediyor

Altay, küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'u konuk ediyor

Denizlispor - 06.05.2023
Altay, küme düşen Denizlispor ile karşılaşıyor

Altay, küme düşen Denizlispor ile karşılaşıyor

Denizlispor - 06.05.2023
Altay'ın 21 yıllık özlemi

Altay'ın 21 yıllık özlemi

Denizlispor - 05.05.2023
Altay, 21 yıl sonra Denizlispor'u mağlup etmeyi hedefliyor

Altay, 21 yıl sonra Denizlispor'u mağlup etmeyi hedefliyor

Denizlispor - 05.05.2023
Denizlispor'da 2 Veda Daha: Erdal Akdarı ve Okan Derici Takımdan Ayrıldı

Denizlispor'da 2 Veda Daha: Erdal Akdarı ve Okan Derici Takımdan Ayrıldı

Denizlispor - 04.05.2023
Altay'da Marco Paixao tedbir amacıyla yedek soyundu

Altay'da Marco Paixao tedbir amacıyla yedek soyundu

Denizlispor - 04.05.2023
Denizlispor'da Transfer Yasaklısı Kadrodan 2 Futbolcu Daha Ayrıldı

Denizlispor'da Transfer Yasaklısı Kadrodan 2 Futbolcu Daha Ayrıldı

Denizlispor - 04.05.2023
Altay'da Marco Paixao tedbir amaçlı yedek soyundu

Altay'da Marco Paixao tedbir amaçlı yedek soyundu

Denizlispor - 04.05.2023
Altay, küme düşen Denizlispor'u konuk ediyor

Altay, küme düşen Denizlispor'u konuk ediyor

Denizlispor - 03.05.2023
Altay, küme düşen Denizlispor'a karşı ciddiyeti elden bırakmayacak

Altay, küme düşen Denizlispor'a karşı ciddiyeti elden bırakmayacak

Denizlispor - 03.05.2023
Altaş Denizlispor'da Yaprak Dökümü Devam Ediyor

Altaş Denizlispor'da Yaprak Dökümü Devam Ediyor

Denizlispor - 02.05.2023
Altaş Denizlispor'da Özer Özdemir ve Berke Böke ile yollar ayrıldı

Altaş Denizlispor'da Özer Özdemir ve Berke Böke ile yollar ayrıldı

Denizlispor - 02.05.2023
Spor Toto 1. Lig'de Ege Derbileri Heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de Ege Derbileri Heyecanı

Denizlispor - 02.05.2023
Spor Toto 1. Lig'de Ege Derbileri Heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de Ege Derbileri Heyecanı

Denizlispor - 02.05.2023
Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi

Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi

Denizlispor - 01.05.2023
Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Altay'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Denizlispor - 01.05.2023
Altınordu Bandırmaspor maçından 3-3 beraberlikle ayrıldı

Altınordu Bandırmaspor maçından 3-3 beraberlikle ayrıldı

Denizlispor - 01.05.2023
Altınordu uzatmada berabere kalarak kümede kaldı

Altınordu uzatmada berabere kalarak kümede kaldı

Denizlispor - 01.05.2023
Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor'a mağlup oldu

Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor'a mağlup oldu

Denizlispor - 01.05.2023
Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor'a mağlup oldu

Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor'a mağlup oldu

Denizlispor - 01.05.2023
Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor'u ağırlayacak

Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor'u ağırlayacak

Denizlispor - 29.04.2023
Altaş Denizlispor, Sezonun Son İç Sahasında Yılport Samsunspor'u Konuk Ediyor

Altaş Denizlispor, Sezonun Son İç Sahasında Yılport Samsunspor'u Konuk Ediyor

Denizlispor - 29.04.2023
Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

Denizlispor - 28.04.2023
YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Avrupa'yı hedefliyoruz'

YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Avrupa'yı hedefliyoruz'

Denizlispor - 27.04.2023
YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Süper Lig'de ilk sene ilk 10 sıra planımız var'

YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Süper Lig'de ilk sene ilk 10 sıra planımız var'

Denizlispor - 27.04.2023
Trabzonspor harekete geçti! Egemen Korkmaz geri dönüyor

Trabzonspor harekete geçti! Egemen Korkmaz geri dönüyor

Denizlispor - 19.04.2023
Denizlispor'un pilot takımı yarı finalde

Denizlispor'un pilot takımı yarı finalde

Denizlispor - 16.04.2023
Altınordu'da Erdi dönüyor

Altınordu'da Erdi dönüyor

Denizlispor - 16.04.2023
Denizlispor'un kabus sezonu

Denizlispor'un kabus sezonu

Denizlispor - 16.04.2023
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