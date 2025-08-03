Denizlispor'da Yeni Dönem: Muhsin Sezer Teknik Direktör Oldu

TARİHİNDE ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor sezon öncesi teknik direktörlük görevine, geçen sezon U19 takımını çalıştıran Muhsin Sezer'i getirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Denizlispor U19 takımımızı şampiyon yaparak önemli bir başarıya imza atan, daha önce altyapı koordinatörlüğü görevini de üstlenmiş olan Denizli futbolunun değerli ismi Muhsin Sezer ile A Takım Teknik Direktörlüğü görevi için anlaşmaya varmıştır. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, büyük bir özveriyle elini taşın altına koyan Muhsin hocamıza teşekkür ediyor; bu onurlu görevinde kendisine başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Denizlispor'dan ayrılan futbolculardan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Furtana ise 3 yıllığına Amasyaspor'a imza attı. Kongresini 12 Ağustos Salı günü düzenleyecek Denizlispor'un geleceği, geçen ay Başkan Fatih Kazancıo, eski başkan ve yöneticiler Süleyman Urkay, Yasin Özpek, Mustafa Üstek, Mehmet Uz gibi isimler ile taraftarların katıldığı toplantıda masaya yatırılmıştı. Toplantıdan kulübe destek ve güçbirliği kararı çıkmıştı. Denizlispor'da kongrede başkanlık görevini eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın üstlenmesi bekleniyor.